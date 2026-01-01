1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OTOBO डिप्लॉय करें।
आईटी सेवा प्रबंधन, ग्राहक सहायता और प्रक्रिया स्वचालन के लिए ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और टिकटिंग सिस्टम।
OTOBO के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OTOBO के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OTOBO एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, वेब-आधारित टिकटिंग और सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे 2019 में ((OTRS)) कम्युनिटी एडिशन से फोर्क किया गया था। यह एंटरप्राइज़-ग्रेड IT हेल्पडेस्क क्षमताएं प्रदान करता है — टिकट क्यू, SLA ट्रैकिंग, एक बिल्ट-इन FAQ/नॉलेज बेस, ITSM वर्कफ़्लो और एक CMDB — बिना किसी लाइसेंसिंग शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। OTOBO ईमेल, फोन और वेब फॉर्म के माध्यम से मल्टी-चैनल संचार का समर्थन करता है, और एक नियम-आधारित ऑटोमेशन इंजन के साथ आता है जो रूटिंग, एस्केलेशन और नोटिफिकेशन को सीधे तौर पर संभालता है।
अपने खुद के VPS पर OTOBO को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टिकट डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और SLA रिपोर्ट आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। यह टेम्पलेट पूर्ण प्रोडक्शन स्टैक को डिप्लॉय करता है: OTOBO वेब एप्लिकेशन और बैकग्राउंड डीमन, स्थायी स्टोरेज के लिए MariaDB, सभी टिकटों में तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए एक समर्पित Elasticsearch नोड, और सेशन कैशिंग और परफॉर्मेंस के लिए Redis।
OTOBO की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-चैनल टिकटिंग
ईमेल, वेब फ़ॉर्म और फ़ोन से प्राप्त टिकटों को पूर्ण ऑडिट इतिहास और थ्रेडेड बातचीत के साथ एक एकीकृत कतार में प्रबंधित करें।
SLA और एस्केलेशन
क्यू या ग्राहक के अनुसार प्रतिक्रिया और समाधान लक्ष्य निर्धारित करें, जिसमें समय-सीमा नजदीक आने पर स्वचालित एस्केलेशन नियम और एजेंट सूचनाएं शामिल हों।
बिल्ट-इन ज्ञानाधार
बाहरी ग्राहकों और आंतरिक एजेंटों दोनों के लिए FAQ लेख प्रकाशित करें, जिससे बार-बार आने वाले टिकट कम होंगे और पहली बार में ही समाधान की गति बढ़ेगी।
शक्तिशाली ऑटोमेशन
अंतर्निहित पोस्टमास्टर फिल्टर, टिकट ट्रिगर्स और शेड्यूलर जॉब्स का उपयोग करके, बिना मानवीय हस्तक्षेप के टिकटों को ऑटो-रूट, ऑटो-रिप्लाई और ऑटो-क्लोज करें।
ITSM और CMDB
OTOBO को ITSM मॉड्यूल के साथ विस्तारित करें ताकि एक संरचित CMDB में कॉन्फ़िगरेशन आइटम, चेंज रिक्वेस्ट और सर्विस कैटलॉग को प्रबंधित किया जा सके।
फुल-टेक्स्ट सर्च
इलास्टिकसर्च इंटीग्रेशन लाखों टिकटों, नोट्स और अटैचमेंट में तत्काल खोज प्रदान करता है, जिससे एजेंट का प्रतिक्रिया समय किसी भी पैमाने पर तेज़ बना रहता है।
आपको OTOBO को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।