OTOBO एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, वेब-आधारित टिकटिंग और सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे 2019 में ((OTRS)) कम्युनिटी एडिशन से फोर्क किया गया था। यह एंटरप्राइज़-ग्रेड IT हेल्पडेस्क क्षमताएं प्रदान करता है — टिकट क्यू, SLA ट्रैकिंग, एक बिल्ट-इन FAQ/नॉलेज बेस, ITSM वर्कफ़्लो और एक CMDB — बिना किसी लाइसेंसिंग शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। OTOBO ईमेल, फोन और वेब फॉर्म के माध्यम से मल्टी-चैनल संचार का समर्थन करता है, और एक नियम-आधारित ऑटोमेशन इंजन के साथ आता है जो रूटिंग, एस्केलेशन और नोटिफिकेशन को सीधे तौर पर संभालता है।

अपने खुद के VPS पर OTOBO को सेल्फ-होस्ट करने से सभी टिकट डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और SLA रिपोर्ट आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। यह टेम्पलेट पूर्ण प्रोडक्शन स्टैक को डिप्लॉय करता है: OTOBO वेब एप्लिकेशन और बैकग्राउंड डीमन, स्थायी स्टोरेज के लिए MariaDB, सभी टिकटों में तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए एक समर्पित Elasticsearch नोड, और सेशन कैशिंग और परफॉर्मेंस के लिए Redis।