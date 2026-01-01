Photofield एक ओपन-सोर्स सिंगल-बाइनरी फोटो गैलरी है जिसे एक जुनून - गति - के इर्द-गिर्द बनाया गया है। छोटे थंबनेल में तस्वीरों को पेजिंग करने के बजाय, यह एक निरंतर ज़ूम करने योग्य कैनवास पर एक साथ हजारों इमेज रेंडर करता है, जैसे ही आप पैन और पिंच करते हैं, यह धीरे-धीरे उच्च-रिज़ॉल्यूशन टाइलें लोड करता है। इसका परिणाम एक सामान्य वेब गैलरी की तुलना में डेस्कटॉप इमेज व्यूअर के अधिक करीब महसूस होता है।

अपने VPS पर Photofield को सेल्फ-होस्ट करने से मूल तस्वीरें और उनका EXIF मेटाडेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, न कि किसी SaaS फोटो सर्विस में। सोर्स डायरेक्टरी को रीड-ओनली माउंट किया जाता है ताकि गैलरी कभी भी मूल फाइलों को संशोधित या डिलीट न कर सके, जिससे यह rsync, SCP, या Syncthing के माध्यम से सिंक किए गए मौजूदा आर्काइव के लिए एक सुरक्षित, गैर-आक्रामक फ्रंटएंड बन जाता है।