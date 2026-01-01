1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Photofield डिप्लॉय करें।
गति-केंद्रित स्व-होस्टेड फोटो गैलरी जो एक सहज ज़ूम करने योग्य टाइमलाइन में हजारों तस्वीरें प्रस्तुत करती है।
Photofield के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Photofield के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Photofield एक ओपन-सोर्स सिंगल-बाइनरी फोटो गैलरी है जिसे एक जुनून - गति - के इर्द-गिर्द बनाया गया है। छोटे थंबनेल में तस्वीरों को पेजिंग करने के बजाय, यह एक निरंतर ज़ूम करने योग्य कैनवास पर एक साथ हजारों इमेज रेंडर करता है, जैसे ही आप पैन और पिंच करते हैं, यह धीरे-धीरे उच्च-रिज़ॉल्यूशन टाइलें लोड करता है। इसका परिणाम एक सामान्य वेब गैलरी की तुलना में डेस्कटॉप इमेज व्यूअर के अधिक करीब महसूस होता है।
अपने VPS पर Photofield को सेल्फ-होस्ट करने से मूल तस्वीरें और उनका EXIF मेटाडेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, न कि किसी SaaS फोटो सर्विस में। सोर्स डायरेक्टरी को रीड-ओनली माउंट किया जाता है ताकि गैलरी कभी भी मूल फाइलों को संशोधित या डिलीट न कर सके, जिससे यह rsync, SCP, या Syncthing के माध्यम से सिंक किए गए मौजूदा आर्काइव के लिए एक सुरक्षित, गैर-आक्रामक फ्रंटएंड बन जाता है।
Photofield की मुख्य विशेषताएं
ज़ूम करने योग्य टाइमलाइन
मल्टी-रिज़ॉल्यूशन टाइल स्ट्रीमिंग के साथ एक ही सतत कैनवास पर हज़ारों तस्वीरों को पैन और पिंच करके देखें।
सिंगल-बाइनरी डिप्लॉयमेंट
एक Go बाइनरी में UI, जियोलोकेशन डेटाबेस और इंडेक्सर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए कंटेनर बिना किसी बाहरी डेटाबेस सेवा के सेकंडों में शुरू हो जाता है।
रीड-ओनली लाइब्रेरी
फोटो डायरेक्टरी रीड-ओनली माउंटेड है ताकि गैलरी इंडेक्सिंग के दौरान मूल फ़ाइलों को कभी भी संशोधित, नाम बदल या हटा नहीं सकती।
स्थानीय रिवर्स जियोकोडिंग
बंडल किया गया जियोलोकेशन डेटाबेस, EXIF GPS निर्देशांकों को पूरी तरह से ऑफ़लाइन, बिना किसी थर्ड-पार्टी मैप API कॉल के, स्थान के नामों में परिवर्तित करता है।
तेज़ इंडेक्सिंग
इंडेक्सर एसएसडी पर प्रति सेकंड हजारों फाइलों की दर से नई तस्वीरों को स्कैन करता है और ब्राउज़िंग को बाधित किए बिना गैलरी को क्रमिक रूप से अपडेट करता है।
वैकल्पिक AI सर्च
पूरे संग्रह में सिमेंटिक इमेज सर्च और चेहरे की पहचान को सक्षम करने के लिए एक बाहरी Photofield AI होस्ट को कनेक्ट करें।
आपको Photofield को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।