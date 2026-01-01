Traccar एक व्यापक ओपन-सोर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम है जो 200 से अधिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है और बाजार में लगभग किसी भी GPS डिवाइस के साथ काम करता है। सभी आकार के संगठन वाहनों, एसेट्स और कर्मियों को वास्तविक समय में मॉनिटर करने के लिए Traccar का उपयोग करते हैं, एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जिसमें इंटरैक्टिव मैप्स, जियोफेंस ज़ोन, स्पीड अलर्ट और विस्तृत ट्रिप रिपोर्ट शामिल हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Traccar को सेल्फ-होस्ट करना कमर्शियल प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए जाने वाले बार-बार के प्रति-डिवाइस लाइसेंसिंग शुल्क को समाप्त करता है और संवेदनशील लोकेशन डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट Traccar को PostgreSQL डेटाबेस के साथ डिप्लॉय करता है ताकि ट्रैकिंग हिस्ट्री, रूट्स और एनालिटिक्स का विश्वसनीय, दीर्घकालिक स्टोरेज हो सके।