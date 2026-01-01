ओपन-सोर्स जीपीएस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जो रीयल-टाइम फ्लीट और एसेट मॉनिटरिंग के लिए 200+ प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है।
Traccar के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Traccar के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Traccar एक व्यापक ओपन-सोर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम है जो 200 से अधिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है और बाजार में लगभग किसी भी GPS डिवाइस के साथ काम करता है। सभी आकार के संगठन वाहनों, एसेट्स और कर्मियों को वास्तविक समय में मॉनिटर करने के लिए Traccar का उपयोग करते हैं, एक सहज वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से जिसमें इंटरैक्टिव मैप्स, जियोफेंस ज़ोन, स्पीड अलर्ट और विस्तृत ट्रिप रिपोर्ट शामिल हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Traccar को सेल्फ-होस्ट करना कमर्शियल प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए जाने वाले बार-बार के प्रति-डिवाइस लाइसेंसिंग शुल्क को समाप्त करता है और संवेदनशील लोकेशन डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। यह टेम्पलेट Traccar को PostgreSQL डेटाबेस के साथ डिप्लॉय करता है ताकि ट्रैकिंग हिस्ट्री, रूट्स और एनालिटिक्स का विश्वसनीय, दीर्घकालिक स्टोरेज हो सके।
Traccar की मुख्य विशेषताएं
200+ डिवाइस प्रोटोकॉल
लगभग किसी भी GPS ट्रैकर, OBD डोंगल या स्मार्टफोन ऐप को 200 से अधिक संचार प्रोटोकॉल के लिए अंतर्निहित समर्थन के साथ कनेक्ट करें।
वास्तविक समय मानचित्र ट्रैकिंग
इंटरैक्टिव ओपनस्ट्रीटमैप या गूगल मैप्स पर डिवाइस की स्थिति को स्वचालित अपडेट और मार्ग विज़ुअलाइज़ेशन के साथ लाइव मॉनिटर करें।
जियोफेंसिंग और अलर्ट
जियोफेंस ज़ोन परिभाषित करें और प्रवेश, निकास, गति उल्लंघन और गतिविधि घटनाओं के लिए तत्काल सूचनाएं प्राप्त करें।
बेड़ा रिपोर्ट
यात्राओं, ठहरावों, दूरी, ईंधन की खपत, और ड्राइवर के व्यवहार के विश्लेषण के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करें।
मल्टी-यूज़र पहुँच
टीमों, विभागों या ग्राहकों के लिए अनुमति-आधारित डिवाइस शेयरिंग के साथ उपयोगकर्ता खाते बनाएँ।
REST API इंटीग्रेशन
ट्रैकिंग डेटा को बाहरी सिस्टम और डैशबोर्ड के साथ एक अच्छी तरह से प्रलेखित REST API के माध्यम से एकीकृत करें।
आपको Traccar को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।