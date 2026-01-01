changedetection.io एक सेल्फ-होस्टेड वेबसाइट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो किसी भी वेब पेज में होने वाले बदलावों का पता लगाता है और आपको सूचित करता है — सामग्री अपडेट और कीमतों में उतार-चढ़ाव से लेकर इन्वेंट्री रीस्टॉक और नियामक संशोधनों तक। यह साधारण अपटाइम चेक से कहीं आगे जाता है, आपको CSS सेलेक्टर, XPath, JSONPath, या विज़ुअल सेलेक्शन के साथ विशिष्ट पेज तत्वों को लक्षित करने की सुविधा देकर, और यह JavaScript-रेंडर किए गए पेजों और लॉगिन की आवश्यकता वाली साइटों की निगरानी के लिए एक एकीकृत Playwright Chrome ब्राउज़र का उपयोग करता है।

सेल्फ-होस्टिंग आपके मॉनिटरिंग लक्ष्यों, प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता और नोटिफिकेशन डेटा को पूरी तरह से निजी रखता है, बिना किसी प्रति-पेज या प्रति-चेक शुल्क के, चाहे आप कितनी भी साइटों की या कितनी भी बार निगरानी करें।