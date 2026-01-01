1-क्लिक इंस्टॉलेशन में changedetection.io को डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड वेबसाइट परिवर्तन निगरानी उपकरण जो आपको सूचित करता है जब सामग्री, कीमतें या पेज के तत्व अपडेट होते हैं।
changedetection.io के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप changedetection.io के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
changedetection.io एक सेल्फ-होस्टेड वेबसाइट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो किसी भी वेब पेज में होने वाले बदलावों का पता लगाता है और आपको सूचित करता है — सामग्री अपडेट और कीमतों में उतार-चढ़ाव से लेकर इन्वेंट्री रीस्टॉक और नियामक संशोधनों तक। यह साधारण अपटाइम चेक से कहीं आगे जाता है, आपको CSS सेलेक्टर, XPath, JSONPath, या विज़ुअल सेलेक्शन के साथ विशिष्ट पेज तत्वों को लक्षित करने की सुविधा देकर, और यह JavaScript-रेंडर किए गए पेजों और लॉगिन की आवश्यकता वाली साइटों की निगरानी के लिए एक एकीकृत Playwright Chrome ब्राउज़र का उपयोग करता है।
सेल्फ-होस्टिंग आपके मॉनिटरिंग लक्ष्यों, प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता और नोटिफिकेशन डेटा को पूरी तरह से निजी रखता है, बिना किसी प्रति-पेज या प्रति-चेक शुल्क के, चाहे आप कितनी भी साइटों की या कितनी भी बार निगरानी करें।
changedetection.io की मुख्य विशेषताएं
जावास्क्रिप्ट पेज समर्थन
इंटीग्रेटेड Playwright ब्राउज़र डायनामिक सिंगल-पेज ऐप्स को रेंडर करता है और लॉगिन फ़्लो को हैंडल करता है, जिन तक बेसिक HTTP मॉनिटरिंग टूल्स नहीं पहुँच सकते हैं।
सटीक तत्व लक्ष्यीकरण
CSS सेलेक्टर, XPath, JSONPath, और विज़ुअल सेलेक्शन आपको केवल उसी सामग्री की निगरानी करने देते हैं जो महत्वपूर्ण है, न कि पूरे पेज की।
मूल्य और पुनः स्टॉक अलर्ट
मूल्य सीमाएँ और कीवर्ड ट्रिगर सेट करें ताकि आपको केवल तभी सूचित किया जाए जब किसी उत्पाद की कीमत आपकी लक्षित कीमत से कम हो जाए या वह स्टॉक में वापस आ जाए।
70+ सूचना चैनल
डिस्कॉर्ड, स्लैक, टेलीग्राम, ईमेल, वेबहुक और दर्जनों अन्य सेवाओं को Apprise लाइब्रेरी के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के अलर्ट भेजें।
डिफ़ व्यू के साथ परिवर्तन इतिहास
हर पता चला बदलाव संग्रहीत किया जाता है और उसे दृश्य रूप से हाइलाइट किया जाता है, ताकि आप मूल पृष्ठ पर दोबारा जाए बिना ठीक-ठीक समीक्षा कर सकें कि क्या बदला और कब।
आपको changedetection.io को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।