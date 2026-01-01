1-क्लिक में OliveTin डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड वेब UI जो पूर्वनिर्धारित शेल कमांड को सुरक्षित, क्लिक-टू-रन बटन के रूप में प्रस्तुत करता है।
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आप OliveTin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OliveTin एक छोटी सेल्फ-होस्टेड गो सेवा है जो पूर्वनिर्धारित शेल कमांड्स को वेब UI में सुरक्षित, क्लिक-टू-रन बटन में बदल देती है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रत्येक क्रिया को YAML कॉन्फ़िग फ़ाइल में वर्णित करता है — नाम, आइकन, कमांड, वैकल्पिक तर्क, वैकल्पिक पुष्टि संवाद — और OliveTin उन्हें एक व्यवस्थित डैशबोर्ड के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे एक्सेस वाला कोई भी व्यक्ति टर्मिनल को छुए बिना इनवोक कर सकता है।
अपने स्वयं के VPS पर OliveTin को सेल्फ-होस्ट करना गैर-तकनीकी घर के सदस्यों, जूनियर टीम के साथियों, या कियोस्क-शैली के टचस्क्रीन को ऑपरेशंस का एक नियंत्रित उपसमूह देता है जिसे वे सुरक्षित रूप से चला सकते हैं — एक अटकी हुई सेवा को रीस्टार्ट करना, वेक-ऑन-लैन पैकेट भेजना, प्लेक्स लाइब्रेरी को रीफ्रेश करना, बैकअप शुरू करना — बिना SSH क्रेडेंशियल सौंपे या मनमानी कमांड निष्पादन को उजागर किए। क्योंकि OliveTin केवल उन्हीं कमांड्स को चलाता है जिन्हें आपने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, ब्लास्ट रेडियस YAML कॉन्फ़िग द्वारा सीमित रहता है।
OliveTin की मुख्य विशेषताएं
YAML-परिभाषित क्रियाएँ
एक पॉलिश किया गया डैशबोर्ड प्रस्तुत करने के लिए, OliveTin कॉन्फ़िग फ़ाइल में प्रत्येक शेल कमांड का वर्णन शीर्षक, आइकन, वैकल्पिक तर्क और निष्पादन व्यवहार के साथ करें।
टच-अनुकूल यूआई
रिस्पॉन्सिव सिंगल-पेज ऐप जिसे फ़ोन, टैबलेट और दीवार पर लगे टचस्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया गया है — कियोस्क-शैली के घरेलू ऑटोमेशन के लिए एकदम सही है।
आर्गुमेंट और ड्रॉपडाउन इनपुट
जटिल कमांड्स को ड्रॉपडाउन, टेक्स्ट फ़ील्ड या चेकबॉक्स टॉगल में बदलें ताकि गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता हर बार सही पैरामीटर्स के साथ उनका उपयोग कर सकें।
पुष्टीकरण डायलॉग
संवेदनशील कार्यों को आवश्यक पुष्टिकरणों के साथ चिह्नित करें ताकि खतरनाक कमांड्स को निष्पादित होने से पहले एक अतिरिक्त क्लिक की आवश्यकता पड़े।
न्यूनतम संसाधन उपयोग
एकल गो बाइनरी केवल कुछ MB RAM और न्यूनतम CPU का उपयोग करता है, जो भारी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के साथ VPS पर स्थापित करने के लिए आदर्श है।
वेबहुक और API
HTTP वेबहुक्स या रेस्ट API के ज़रिए बाहरी क्रियाओं को ट्रिगर करें ताकि OliveTin को ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट्स और होम-ऑटोमेशन हब में एकीकृत किया जा सके।
आपको OliveTin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।