OliveTin एक छोटी सेल्फ-होस्टेड गो सेवा है जो पूर्वनिर्धारित शेल कमांड्स को वेब UI में सुरक्षित, क्लिक-टू-रन बटन में बदल देती है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रत्येक क्रिया को YAML कॉन्फ़िग फ़ाइल में वर्णित करता है — नाम, आइकन, कमांड, वैकल्पिक तर्क, वैकल्पिक पुष्टि संवाद — और OliveTin उन्हें एक व्यवस्थित डैशबोर्ड के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे एक्सेस वाला कोई भी व्यक्ति टर्मिनल को छुए बिना इनवोक कर सकता है।

अपने स्वयं के VPS पर OliveTin को सेल्फ-होस्ट करना गैर-तकनीकी घर के सदस्यों, जूनियर टीम के साथियों, या कियोस्क-शैली के टचस्क्रीन को ऑपरेशंस का एक नियंत्रित उपसमूह देता है जिसे वे सुरक्षित रूप से चला सकते हैं — एक अटकी हुई सेवा को रीस्टार्ट करना, वेक-ऑन-लैन पैकेट भेजना, प्लेक्स लाइब्रेरी को रीफ्रेश करना, बैकअप शुरू करना — बिना SSH क्रेडेंशियल सौंपे या मनमानी कमांड निष्पादन को उजागर किए। क्योंकि OliveTin केवल उन्हीं कमांड्स को चलाता है जिन्हें आपने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, ब्लास्ट रेडियस YAML कॉन्फ़िग द्वारा सीमित रहता है।