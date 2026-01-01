Checkmate एक ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग ऐप्लिकेशन है जो आपके सर्वरों और सेवाओं के अपटाइम, परफॉर्मेंस और स्वास्थ्य को एक सिंगल वेब-आधारित डैशबोर्ड से ट्रैक करता है। यह कॉन्फिगर किए जा सकने वाले हेल्थ चेक, रियल-टाइम अलर्टिंग, ऐतिहासिक ट्रेंड एनालिसिस, Google PageSpeed Insights एकीकरण और Docker कंटेनर मॉनिटरिंग प्रदान करता है — यह सब किसी सशुल्क SaaS मॉनिटरिंग सेवा पर निर्भर किए बिना।

एक डेडिकेटेड VPS पर Checkmate को डिप्लॉय करने से आपका मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उन सिस्टम से स्वतंत्र रहता है जिनकी यह निगरानी करता है, जिससे एक ही आउटेज आपके ऐप्लिकेशन और उसे डिटेक्ट करने की आपकी क्षमता दोनों को प्रभावित नहीं कर पाता है।