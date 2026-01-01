1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Checkmate डिप्लॉय करें।
रियल टाइम में अपटाइम, परफॉर्मेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म।
Checkmate के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Checkmate के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Checkmate एक ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग ऐप्लिकेशन है जो आपके सर्वरों और सेवाओं के अपटाइम, परफॉर्मेंस और स्वास्थ्य को एक सिंगल वेब-आधारित डैशबोर्ड से ट्रैक करता है। यह कॉन्फिगर किए जा सकने वाले हेल्थ चेक, रियल-टाइम अलर्टिंग, ऐतिहासिक ट्रेंड एनालिसिस, Google PageSpeed Insights एकीकरण और Docker कंटेनर मॉनिटरिंग प्रदान करता है — यह सब किसी सशुल्क SaaS मॉनिटरिंग सेवा पर निर्भर किए बिना।
एक डेडिकेटेड VPS पर Checkmate को डिप्लॉय करने से आपका मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उन सिस्टम से स्वतंत्र रहता है जिनकी यह निगरानी करता है, जिससे एक ही आउटेज आपके ऐप्लिकेशन और उसे डिटेक्ट करने की आपकी क्षमता दोनों को प्रभावित नहीं कर पाता है।
Checkmate की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम अपटाइम मॉनिटरिंग
आपके सर्वर और सेवाओं की लगातार जाँच करता है ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हुई है, न कि तब जब उपयोगकर्ता शिकायत करना शुरू करें।
ईमेल स्र्कना अलर्ट्स
जब सेवाएं बंद हो जाती हैं और फिर से चालू हो जाती हैं, तो तत्काल सूचनाएं भेजता है, जिससे आपकी टीम को मैन्युअल डैशबोर्ड जांच के बिना सूचित रखा जाता है।
PageSpeed इंटीग्रेशन
Google PageSpeed Insights मेट्रिक्स को अपटाइम डेटा के साथ दिखाता है ताकि आप उपलब्धता और उपयोगकर्ता अनुभव प्रदर्शन दोनों को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकें।
Docker कंटेनर मॉनिटरिंग
डॉकर सॉकेट एक्सेस के ज़रिए कंटेनरीकृत एप्लिकेशन की निगरानी करता है, जिससे होस्ट-स्तर और कंटेनर-स्तर दोनों के स्वास्थ्य की जानकारी एक साथ मिलती है।
ऐतिहासिक रुझान विश्लेषण
समय के साथ अपटाइम हिस्ट्री संग्रहीत करता है ताकि आप बार-बार होने वाले आउटेज की पहचान कर सकें, एसएलए कंप्लायंस को माप सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को उचित ठहरा सकें।
आपको Checkmate को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।