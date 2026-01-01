Jenkins दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है, जिस पर लाखों डेवलपमेंट टीमें कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइन को शक्ति प्रदान करने के लिए भरोसा करती हैं। 1,800 से अधिक प्लगइन्स के साथ, Jenkins आधुनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगभग हर टूल के साथ इंटीग्रेट होता है — Git और GitHub से लेकर Docker, Kubernetes, AWS और उससे आगे तक।

अपने खुद के VPS पर Jenkins को सेल्फ-होस्ट करना आपको समर्पित बिल्ड रिसोर्स देता है, जिसमें प्रति-मिनट मूल्य निर्धारण, कोई एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट नहीं होती और आपके बिल्ड एनवायरनमेंट पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बिना किसी प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों का सामना किए, कोई भी SDK, कंपाइलर या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें जिसकी आपके प्रोजेक्ट्स को आवश्यकता है।