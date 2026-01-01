एक क्लिक में Jenkins इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें।
CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए ओपन-सोर्स ऑटोमेशन सर्वर, जिसमें 1,800+ प्लगइन इंटीग्रेशन हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jenkins के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jenkins दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है, जिस पर लाखों डेवलपमेंट टीमें कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइन को शक्ति प्रदान करने के लिए भरोसा करती हैं। 1,800 से अधिक प्लगइन्स के साथ, Jenkins आधुनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगभग हर टूल के साथ इंटीग्रेट होता है — Git और GitHub से लेकर Docker, Kubernetes, AWS और उससे आगे तक।
अपने खुद के VPS पर Jenkins को सेल्फ-होस्ट करना आपको समर्पित बिल्ड रिसोर्स देता है, जिसमें प्रति-मिनट मूल्य निर्धारण, कोई एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट नहीं होती और आपके बिल्ड एनवायरनमेंट पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बिना किसी प्लेटफॉर्म प्रतिबंधों का सामना किए, कोई भी SDK, कंपाइलर या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें जिसकी आपके प्रोजेक्ट्स को आवश्यकता है।
Jenkins की मुख्य विशेषताएं
कोड के रूप में पाइपलाइन
वर्ज़न-नियंत्रित जेनकिंसफ़ाइल में CI/CD वर्कफ़्लो को परिभाषित करें, जिससे आपका ऑटोमेशन आपके एप्लिकेशन कोड के साथ दोहराने योग्य और समीक्षा योग्य बन सके।
1,800+ प्लगइन्स
Jenkins को GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack के साथ एकीकृत करें, और वस्तुतः किसी भी ऐसे टूल के साथ जिस पर आपका डेवलपमेंट वर्कफ़्लो निर्भर करता हो।
वितरित बिल्ड
पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन के लिए बिल्ड को कई एजेंटों में फैलाएं, जिससे बड़े टेस्ट सूट पर फीडबैक समय में नाटकीय रूप से कमी आती है।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
सूक्ष्म-स्तरीय अनुमतियों के साथ टीम एक्सेस प्रबंधित करें, जो LDAP, Active Directory, OAuth, और SAML प्रमाणीकरण प्रदाताओं का समर्थन करता है।
निर्धारित और ट्रिगर किए गए बिल्ड
किसी भी रिलीज़ वर्कफ़्लो से मेल खाने के लिए क्रॉन शेड्यूल, गिट वेबहुक, अपस्ट्रीम कार्य पूर्णता, या मैनुअल अनुमोदन गेट्स पर बिल्ड चलाएँ।
आपको Jenkins को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।