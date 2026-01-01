एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Pangolin Newt डिप्लॉय करें।
Pangolin रिमोट ऐक्सेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी सेवाओं को सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराने वाला Userspace WireGuard टनल क्लाइंट।
Pangolin Newt के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pangolin Newt के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pangolin Newt एक पूर्ण यूज़रस्पेस WireGuard टनल क्लाइंट और TCP/UDP प्रॉक्सी है जिसे Pangolin आइडेंटिटी-अवेयर ऐक्सेस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्नेल मॉड्यूल्स या उन्नत विशेषाधिकारों के बिना काम करते हुए, Newt Pangolin एक्ज़िट नोड्स तक एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है और ऐप्लिकेशन ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से रूट करने के लिए लोकल प्रॉक्सी प्रदान करता है।
अपनी सेवाओं के साथ अपने VPS पर Newt को डिप्लॉय करना आपको कहीं से भी प्राइवेट संसाधनों तक ज़ीरो-ट्रस्ट रिमोट ऐक्सेस प्रदान करता है, जिसमें ऐक्सेस Pangolin की आइडेंटिटी-आधारित नीतियों द्वारा नियंत्रित होता है — किसी सार्वजनिक IP एक्सपोज़र या पारंपरिक VPN ओवरहेड की आवश्यकता नहीं होती है।
Pangolin Newt की मुख्य विशेषताएं
यूज़रस्पेस वायरगार्ड
पूरी तरह से यूज़रस्पेस में चलता है, बिना किसी कर्नेल मॉड्यूल या बढ़ी हुई अनुमतियों के, जिससे इसे कंटेनरीकृत वातावरण में डिप्लॉय करना सुरक्षित और सीधा हो जाता है।
ज़ीरो-ट्रस्ट एक्सेस
प्रत्येक संसाधन तक पहुंच पेंगोलिन पहचान नीतियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल प्रमाणीकृत और अधिकृत उपयोगकर्ता ही निजी सेवाओं तक पहुंच सकें।
अंतर्निहित TCP/UDP प्रॉक्सी
यह एक टनल मैनेजर और एप्लिकेशन प्रॉक्सी दोनों के रूप में कार्य करता है, जो एक एकल एन्क्रिप्टेड वायरगार्ड कनेक्शन के माध्यम से कई सेवाओं के लिए ट्रैफिक को रूट करता है।
स्वचालित टनल प्रबंधन
पैंगोलिन कंट्रोल प्लेन से एक स्थायी वेबसॉकेट कनेक्शन बनाए रखता है, ताकि नेटवर्क बाधित होने के बाद टनल अपने आप फिर से स्थापित हो जाएं।
NAT ट्रैवर्सल सहायता
फ़ायरवॉल और प्रतिबंधात्मक नेटवर्क के पीछे से मज़बूती से कनेक्ट होता है, मैन्युअल पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग या अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव किए बिना।
आपको Pangolin Newt को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।