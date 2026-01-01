Pangolin Newt एक पूर्ण यूज़रस्पेस WireGuard टनल क्लाइंट और TCP/UDP प्रॉक्सी है जिसे Pangolin आइडेंटिटी-अवेयर ऐक्सेस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्नेल मॉड्यूल्स या उन्नत विशेषाधिकारों के बिना काम करते हुए, Newt Pangolin एक्ज़िट नोड्स तक एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है और ऐप्लिकेशन ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से रूट करने के लिए लोकल प्रॉक्सी प्रदान करता है।

अपनी सेवाओं के साथ अपने VPS पर Newt को डिप्लॉय करना आपको कहीं से भी प्राइवेट संसाधनों तक ज़ीरो-ट्रस्ट रिमोट ऐक्सेस प्रदान करता है, जिसमें ऐक्सेस Pangolin की आइडेंटिटी-आधारित नीतियों द्वारा नियंत्रित होता है — किसी सार्वजनिक IP एक्सपोज़र या पारंपरिक VPN ओवरहेड की आवश्यकता नहीं होती है।