SENAITE एक मुफ्त और ओपन-सोर्स लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो Plone एप्लिकेशन सर्वर पर बना है और दुनिया भर में डायग्नोस्टिक लैब, बायोबैंक, रिसर्च सेंटर और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह सैंपल रजिस्ट्रेशन, वर्कशीट प्लानिंग, रिजल्ट एंट्री, वेरिफिकेशन, पब्लिकेशन और सर्टिफिकेट जनरेशन सहित पूरे एनालिटिकल लाइफसाइकिल का प्रबंधन करता है।

VPS पर SENAITE को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील लेबोरेटरी डेटा, इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेशन और रोगी रिकॉर्ड को सीधे संगठनात्मक नियंत्रण में रखता है। इसमें कोई प्रति-सीट लाइसेंस शुल्क नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और ऑडिट, कस्टमाइजेशन और ISO/IEC 17025 एक्रेडिटेशन जैसे नियामक अनुपालन कार्य के लिए पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस उपलब्ध है।