1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SENAITE LIMS डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली जो नमूना ग्रहण से लेकर रिपोर्ट प्रकाशन तक संपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्यप्रवाह को कवर करती है।
SENAITE LIMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SENAITE LIMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SENAITE एक मुफ्त और ओपन-सोर्स लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो Plone एप्लिकेशन सर्वर पर बना है और दुनिया भर में डायग्नोस्टिक लैब, बायोबैंक, रिसर्च सेंटर और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह सैंपल रजिस्ट्रेशन, वर्कशीट प्लानिंग, रिजल्ट एंट्री, वेरिफिकेशन, पब्लिकेशन और सर्टिफिकेट जनरेशन सहित पूरे एनालिटिकल लाइफसाइकिल का प्रबंधन करता है।
VPS पर SENAITE को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील लेबोरेटरी डेटा, इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेशन और रोगी रिकॉर्ड को सीधे संगठनात्मक नियंत्रण में रखता है। इसमें कोई प्रति-सीट लाइसेंस शुल्क नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और ऑडिट, कस्टमाइजेशन और ISO/IEC 17025 एक्रेडिटेशन जैसे नियामक अनुपालन कार्य के लिए पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस उपलब्ध है।
SENAITE LIMS की मुख्य विशेषताएं
विश्लेषणात्मक वर्कफ़्लो
नमूनों, कार्यपत्रकों, विश्लेषणों, सत्यापन और प्रकाशन का प्रबंधन एक कॉन्फ़िगर करने योग्य स्टेट मशीन के माध्यम से करें, जिसे प्रयोगशाला संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उपकरण एकीकरण
बिल्ट-इन इंटरफेस के माध्यम से प्रयोगशाला उपकरणों से सीधे परिणाम आयात करें, जिससे मैन्युअल प्रतिलेखन त्रुटियाँ समाप्त हो जाती हैं।
ऑडिट ट्रेसेबिलिटी
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किया गया हर बदलाव एक अपरिवर्तनीय स्नैपशॉट बनाता है, जिसमें उपयोगकर्ता, आईपी एड्रेस और टाइमस्टैम्प स्वचालित रूप से कैप्चर हो जाते हैं।
ISO 17025 तैयार
प्रक्रिया नियंत्रण, भूमिका-आधारित अनुमतियाँ और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ISO/IEC 17025 प्रत्यायन प्राप्त करने वाली प्रयोगशालाओं का समर्थन करते हैं।
REST JSON API
बाहरी डैशबोर्ड, BI टूल्स और रोगी पोर्टलों को SENAITE से इसके बिल्ट-इन REST JSON API के माध्यम से कनेक्ट करें।
विस्तारणीय ऐड-ऑन
स्टोरेज, रोगी प्रबंधन, रेफरल लैब और इंप्रेस रिपोर्टिंग के लिए आधिकारिक ऐड-ऑन के साथ कार्यक्षमता का विस्तार करें।
आपको SENAITE LIMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।