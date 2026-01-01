1-क्लिक इंस्टॉलेशन में RustDesk डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स रिमोट डेस्कटॉप सर्वर जो आपको सब्सक्रिप्शन शुल्क या तीसरे पक्ष के माध्यम से डेटा रूटिंग के बिना सुरक्षित रिमोट एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RustDesk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RustDesk एक ओपन-सोर्स रिमोट डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है जिसे Rust में बनाया गया है, जो बिना किसी उपयोग सीमा, सीट प्रतिबंध या आवर्ती लाइसेंस लागत के TeamViewer और AnyDesk का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प प्रदान करता है। यह दो सर्वर कंपोनेंट्स — कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए hbbs और रिले के लिए hbbr — को डिप्लॉय करता है, जो फायरवॉल द्वारा डायरेक्ट रूटिंग को रोके जाने पर स्वचालित फॉलबैक के साथ डायरेक्ट पीयर-टू-पीयर कनेक्शन को सक्षम बनाता है।
RustDesk सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके रिमोट एक्सेस सेशन कभी भी थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रूट नहीं किए जाते हैं। एन्क्रिप्शन कीज़, कनेक्शन लॉग और एक्सेस पॉलिसीज़ आपके नियंत्रण में रहती हैं, जिससे यह सख्त कंप्लायंस आवश्यकताओं वाली IT टीमों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
RustDesk की मुख्य विशेषताएं
कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं
प्रति-सीट लाइसेंसिंग लागतों को समाप्त करता है जो वाणिज्यिक रिमोट डेस्कटॉप समाधानों में आम हैं, जिससे यह बढ़ती हुई टीमों के लिए किफायती हो जाता है।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
सभी रिमोट सेशन एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक कीज़ किसी कमर्शियल प्रोवाइडर के बजाय आपके अपने सर्वर पर स्टोर की जाती हैं।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों
क्लाइंट ऐप्स Windows, macOS, Linux, Android, और iOS के लिए उपलब्ध हैं, जो लगभग किसी भी डिवाइस से रिमोट एक्सेस को सक्षम करते हैं।
P2P रिले फ़ॉलबैक के साथ
सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए सीधी पीयर-टू-पीयर कनेक्शन स्थापित करता है, और जब NAT या फ़ायरवॉल हस्तक्षेप करते हैं तो स्वचालित रूप से रिले पर वापस आ जाता है।
स्वचालित ऐक्सेस
यह सर्वर प्रबंधन और काम के घंटों के बाद रखरखाव के लिए अनअटेंडेड रिमोट सेशन का समर्थन करता है, जिसमें रिमोट मशीन पर किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको RustDesk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।