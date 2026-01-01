RustDesk एक ओपन-सोर्स रिमोट डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है जिसे Rust में बनाया गया है, जो बिना किसी उपयोग सीमा, सीट प्रतिबंध या आवर्ती लाइसेंस लागत के TeamViewer और AnyDesk का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प प्रदान करता है। यह दो सर्वर कंपोनेंट्स — कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए hbbs और रिले के लिए hbbr — को डिप्लॉय करता है, जो फायरवॉल द्वारा डायरेक्ट रूटिंग को रोके जाने पर स्वचालित फॉलबैक के साथ डायरेक्ट पीयर-टू-पीयर कनेक्शन को सक्षम बनाता है।

RustDesk सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके रिमोट एक्सेस सेशन कभी भी थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रूट नहीं किए जाते हैं। एन्क्रिप्शन कीज़, कनेक्शन लॉग और एक्सेस पॉलिसीज़ आपके नियंत्रण में रहती हैं, जिससे यह सख्त कंप्लायंस आवश्यकताओं वाली IT टीमों के लिए उपयुक्त हो जाता है।