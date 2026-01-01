एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में हर्मीस वेबयूआई डिप्लॉय करें।
फुल-स्टैक हर्मेस डिप्लॉयमेंट जो हर्मेस AI एजेंट को एक तेज़ सेल्फ-होस्टेड वेब चैट UI के साथ जोड़ता है।
Hermes WebUI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hermes WebUI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hermes WebUI एक हल्का ओपन-सोर्स वेब ऐप है जो हरमेस एआई एजेंट — नूस रिसर्च का एक स्व-सुधार करने वाला, हमेशा चालू रहने वाला एजेंट — को लगभग 1:1 सीएलआई समानता के साथ आपके ब्राउज़र में लाता है। यह टेम्पलेट वेबयूआई को अपस्ट्रीम हरमेस एजेंट गेटवे के साथ बंडल करता है ताकि एक ही डिप्लॉयमेंट आपको ब्राउज़र चैट इंटरफ़ेस और उसे शक्ति देने वाला लंबे समय तक चलने वाला एजेंट दोनों प्रदान करे।
अपने स्वयं के वीपीएस पर हरमेस वेबयूआई को सेल्फ-होस्ट करना आपकी बातचीत, एजेंट मेमोरी, स्किल्स और प्रोवाइडर एपीआई कीज़ को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। आप मॉडल प्रोवाइडर चुनते हैं, आप सेशन रखते हैं, और आप किसी तीसरे पक्ष के सास के माध्यम से डेटा भेजे बिना डेस्कटॉप या मोबाइल से एजेंट तक सुरक्षित रूप से पहुँचते हैं।
Hermes WebUI की मुख्य विशेषताएं
बंडल किया गया एजेंट + WebUI
अपस्ट्रीम हरमीस एजेंट गेटवे और वेबयूआई को एक साझा स्टेट वॉल्यूम के साथ प्रदान करता है ताकि सेशन, स्किल और मेमोरी रीस्टार्ट के बाद भी बने रहें और दोनों इंटरफेस द्वारा पुन: उपयोग किए जा सकें।
पूर्ण CLI समानता
हर्मेस टर्मिनल में आप जो कुछ भी कर सकते हैं — चैट, उपकरण, शेड्यूलिंग, मेमोरी, कौशल — वह सब उसी वेब इंटरफ़ेस से उपलब्ध है।
तीन-पैनल कार्यक्षेत्र लेआउट
बाईं ओर सत्र और नेविगेशन, केंद्र में चैट, और दाईं ओर इनलाइन प्रीव्यू के साथ एक लाइव वर्कस्पेस फ़ाइल ब्राउज़र।
टूल कार्ड्स के साथ स्ट्रीमिंग
सर्वर-प्रेषित टोकन स्ट्रीमिंग, इनलाइन टूल कॉल कार्ड, मरमेड डायग्राम, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, और कंपोजर फुटर में निर्मित एक संदर्भ-उपयोग रिंग।
मोबाइल-फर्स्ट PWA
रिस्पॉन्सिव मोबाइल लेआउट जिसमें हैमबर्गर ड्रॉअर और टच कंट्रोल हैं — इसे अपनी होम स्क्रीन पर इंस्टॉल करें और अपने फोन से हर्मेस चलाएं।
प्रदाता-स्वतंत्र मॉडल
डिप्लॉयमेंट के समय OpenAI, Anthropic, Google, या OpenRouter कीज़ प्लग इन करें और UI में एक डायनामिक ड्रॉपडाउन से मॉडल के बीच स्विच करें।
आपको Hermes WebUI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।