Hermes WebUI एक हल्का ओपन-सोर्स वेब ऐप है जो हरमेस एआई एजेंट — नूस रिसर्च का एक स्व-सुधार करने वाला, हमेशा चालू रहने वाला एजेंट — को लगभग 1:1 सीएलआई समानता के साथ आपके ब्राउज़र में लाता है। यह टेम्पलेट वेबयूआई को अपस्ट्रीम हरमेस एजेंट गेटवे के साथ बंडल करता है ताकि एक ही डिप्लॉयमेंट आपको ब्राउज़र चैट इंटरफ़ेस और उसे शक्ति देने वाला लंबे समय तक चलने वाला एजेंट दोनों प्रदान करे।

अपने स्वयं के वीपीएस पर हरमेस वेबयूआई को सेल्फ-होस्ट करना आपकी बातचीत, एजेंट मेमोरी, स्किल्स और प्रोवाइडर एपीआई कीज़ को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। आप मॉडल प्रोवाइडर चुनते हैं, आप सेशन रखते हैं, और आप किसी तीसरे पक्ष के सास के माध्यम से डेटा भेजे बिना डेस्कटॉप या मोबाइल से एजेंट तक सुरक्षित रूप से पहुँचते हैं।