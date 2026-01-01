1-क्लिक इंस्टॉलेशन में एम्बीस्टैट डिप्लॉय करें।
Emby और Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए आंकड़े और विश्लेषण डैशबोर्ड, विस्तृत लाइब्रेरी इनसाइट्स और देखने की रिपोर्ट के साथ।
EmbyStat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EmbyStat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EmbyStat Emby और Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए एक समर्पित एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐप्लिकेशन है। यह आपकी लाइब्रेरी, देखने की आदतों और सर्वर परफॉर्मेंस के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए आपके मीडिया सर्वर के API से सीधे कनेक्ट होता है, और जानकारी को विज़ुअल डैशबोर्ड और विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है।
EmbyStat को VPS पर डिप्लॉय करने से लगातार बैकग्राउंड डेटा कलेक्शन और हमेशा सुलभ एनालिटिक्स सुनिश्चित होता है, जिससे आपके मीडिया सर्वर पर रिसोर्स खर्च नहीं होते हैं। परसिस्टेंट स्टोरेज दीर्घकालिक ट्रेंड एनालिसिस के लिए ऐतिहासिक स्टैटिस्टिक्स को बरकरार रखता है, और शेड्यूल्ड कलेक्शन मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना रिपोर्ट को अपडेट रखता है।
EmbyStat की मुख्य विशेषताएं
पुस्तकालय आँकड़े
आपकी फिल्म और टीवी लाइब्रेरी का शैली, गुणवत्ता, भाषा और रेटिंग के अनुसार विस्तृत विवरण आपके मीडिया कलेक्शन की एक पूरी तस्वीर देता है।
एनालिटिक्स देखना
उपयोगकर्ता के देखने के इतिहास और प्रति उपयोगकर्ता देखने के पैटर्न को ट्रैक करें, जिससे यह पता चलता है कि कौन सी सामग्री देखी जाती है, दोबारा देखी जाती है या अधूरी छोड़ दी जाती है।
डुप्लिकेट पहचान
आपकी लाइब्रेरी में मौजूद डुप्लिकेट फ़ाइलों की पहचान करता है ताकि स्टोरेज स्पेस को पुनः प्राप्त किया जा सके और एक साफ़, सुव्यवस्थित संग्रह बनाए रखा जा सके।
सर्वर स्वास्थ्य निगरानी
सर्वर के प्रदर्शन मेट्रिक्स और उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है, जिससे बॉटलनेक की पहचान करने और एक सहज स्ट्रीमिंग अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
इंटरैक्टिव चार्ट
विज़ुअल डैशबोर्ड्स, चार्ट्स और ग्राफ़्स के साथ, ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करना और लाइब्रेरी इनसाइट्स को एक नज़र में शेयर करना आसान बनाते हैं।
आपको EmbyStat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।