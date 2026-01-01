EmbyStat Emby और Jellyfin मीडिया सर्वर के लिए एक समर्पित एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐप्लिकेशन है। यह आपकी लाइब्रेरी, देखने की आदतों और सर्वर परफॉर्मेंस के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए आपके मीडिया सर्वर के API से सीधे कनेक्ट होता है, और जानकारी को विज़ुअल डैशबोर्ड और विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

EmbyStat को VPS पर डिप्लॉय करने से लगातार बैकग्राउंड डेटा कलेक्शन और हमेशा सुलभ एनालिटिक्स सुनिश्चित होता है, जिससे आपके मीडिया सर्वर पर रिसोर्स खर्च नहीं होते हैं। परसिस्टेंट स्टोरेज दीर्घकालिक ट्रेंड एनालिसिस के लिए ऐतिहासिक स्टैटिस्टिक्स को बरकरार रखता है, और शेड्यूल्ड कलेक्शन मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना रिपोर्ट को अपडेट रखता है।