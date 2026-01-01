एक क्लिक में Pingvin Share डिप्लॉय करें।
किसी भी आकार की फ़ाइलों को सुरक्षित, समय-सीमित लिंक, पासवर्ड सुरक्षा और बिना किसी तृतीय-पक्ष स्टोरेज के साझा करने के लिए स्व-होस्टेड WeTransfer विकल्प।
Pingvin Share के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप Pingvin Share के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pingvin Share एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको WeTransfer, Dropbox Transfer, और Firefox Send का गोपनीयता का सम्मान करने वाला विकल्प देता है। कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति तिथियों, विज़िटर सीमाओं और पासवर्ड सुरक्षा के साथ सुरक्षित, समय-सीमित लिंक के माध्यम से किसी भी आकार की फाइलें साझा करें — यह सब किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर अपलोड किए बिना।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है सब्सक्रिप्शन टियर द्वारा लगाई गई कोई फाइल साइज कैप नहीं, सामग्री के स्कैन या हटाए जाने का कोई जोखिम नहीं, और डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन। रिवर्स शेयर लिंक दूसरों को सीधे आप पर अपलोड करने देते हैं, और OIDC और LDAP इंटीग्रेशन बिल्ट-इन एंटरप्राइज़ प्रमाणीकरण वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।
Pingvin Share की मुख्य विशेषताएं
कोई फ़ाइल साइज़ सीमा नहीं
किसी भी आकार की फ़ाइलें साझा करें, जो केवल आपके VPS डिस्क स्थान द्वारा सीमित हों, बिना किसी प्रति-फ़ाइल या प्रति-माह स्थानांतरण सीमा के।
सुरक्षित समय-सीमित लिंक
प्रत्येक शेयर पर समाप्ति तिथियां और विज़िटर सीमाएं निर्धारित करें ताकि आपकी चुनी हुई शर्तें पूरी होने के बाद लिंक अपने आप काम करना बंद कर दें।
पासवर्ड सुरक्षा
संवेदनशील शेयरों को पासवर्ड से सुरक्षित रखें ताकि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता डाउनलोड की गई फ़ाइलों तक पहुँच सकें।
रिवर्स शेयर
अपलोड लिंक जनरेट करें जिससे दूसरे लोग बिना किसी खाते की आवश्यकता के या आपके स्टोरेज को उजागर किए बिना सीधे आपको फाइलें भेज सकें।
उद्यम प्रमाणीकरण
OIDC और LDAP एकीकरण संगठनों को केंद्रीकृत एक्सेस मैनेजमेंट के लिए मौजूदा पहचान प्रदाताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।
आपको Pingvin Share को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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