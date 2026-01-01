Pingvin Share एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको WeTransfer, Dropbox Transfer, और Firefox Send का गोपनीयता का सम्मान करने वाला विकल्प देता है। कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति तिथियों, विज़िटर सीमाओं और पासवर्ड सुरक्षा के साथ सुरक्षित, समय-सीमित लिंक के माध्यम से किसी भी आकार की फाइलें साझा करें — यह सब किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर अपलोड किए बिना।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है सब्सक्रिप्शन टियर द्वारा लगाई गई कोई फाइल साइज कैप नहीं, सामग्री के स्कैन या हटाए जाने का कोई जोखिम नहीं, और डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन। रिवर्स शेयर लिंक दूसरों को सीधे आप पर अपलोड करने देते हैं, और OIDC और LDAP इंटीग्रेशन बिल्ट-इन एंटरप्राइज़ प्रमाणीकरण वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।