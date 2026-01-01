1-क्लिक में agentmemory डिप्लॉय करें।
AI कोडिंग एजेंटों के लिए ओपन-सोर्स स्थायी मेमोरी सर्वर — जो हर सेशन में संदर्भ को चुपचाप कैप्चर करता है, कंप्रेस करता है और याद रखता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप agentmemory के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
agentmemory AI कोडिंग एजेंटों और किसी भी MCP-संगत क्लाइंट के लिए ओपन-सोर्स परसिस्टेंट मेमोरी है। यह चुपचाप कैप्चर करता है कि आपका एजेंट प्रत्येक सेशन में क्या करता है, इसे खोजने योग्य मेमोरी में संपीड़ित करता है, और अगले सेशन में सही कॉन्टेक्स्ट डालता है ताकि आप अपनी आर्किटेक्चर को बार-बार समझाने, उन्हीं बग्स को बार-बार खोजने, और उन्हीं प्राथमिकताओं को बार-बार सिखाने से बच सकें।
4-टियर कंसोलिडेशन पाइपलाइन और हाइब्रिड BM25, वेक्टर, और ग्राफ़ सर्च के साथ iii इंजन पर निर्मित, agentmemory LongMemEval-S बेंचमार्क पर 95.2% रिट्रीवल एक्यूरेसी प्राप्त करता है जबकि कॉन्टेक्स्ट टोकन को लगभग 92% तक कम करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सेशन ट्रांसक्रिप्ट्स, मेमोरीज़ और रिप्ले हिस्ट्री को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, बिना किसी वेंडर क्लाउड या प्रति-एजेंट मीटरिंग के।
agentmemory की मुख्य विशेषताएं
हाइब्रिड सर्च
BM25 कीवर्ड, डेंस वेक्टर और नॉलेज-ग्राफ रिट्रीवल को RRF फ्यूजन के माध्यम से जोड़ता है, ताकि एजेंट प्रासंगिक यादें ढूंढ सकें, चाहे आपको सटीक वाक्यांश याद हो या केवल अवधारणा।
स्वचालित कैप्चर
क्लाउड कोड के लिए बारह हुक और कोडेक्स सीएलआई के लिए छह हुक प्रॉम्प्ट, टूल कॉल और परिणामों को बिना किसी मैन्युअल सेव कॉल के रिकॉर्ड करते हैं — यादें सामान्य रूप से काम करने से ही जमा होती हैं।
हर एजेंट के साथ काम करता है।
एक सर्वर MCP, REST, और stdio का समर्थन करता है, इसलिए Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, और कोई भी MCP क्लाइंट एक ही मेमोरी पूल साझा करते हैं।
सेशन रिप्ले
प्रत्येक रिकॉर्ड किया गया सत्र बिल्ट-इन व्यूअर में प्ले, पॉज़, स्पीड कंट्रोल और कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ फिर से चलाया जा सकता है, ताकि यह डीबग किया जा सके कि एजेंट ने क्या किया और क्यों।
4-स्तरीय जीवनचक्र
एक समेकन पाइपलाइन अवलोकनों को अल्पकालिक से दीर्घकालिक स्तरों में परिपक्व करती है, क्षय लागू करती है, और पुरानी यादों को स्वतः भूल जाती है ताकि इंडेक्स छोटा रहे और रिकॉल तेज रहे।
आपको agentmemory को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।