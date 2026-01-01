agentmemory AI कोडिंग एजेंटों और किसी भी MCP-संगत क्लाइंट के लिए ओपन-सोर्स परसिस्टेंट मेमोरी है। यह चुपचाप कैप्चर करता है कि आपका एजेंट प्रत्येक सेशन में क्या करता है, इसे खोजने योग्य मेमोरी में संपीड़ित करता है, और अगले सेशन में सही कॉन्टेक्स्ट डालता है ताकि आप अपनी आर्किटेक्चर को बार-बार समझाने, उन्हीं बग्स को बार-बार खोजने, और उन्हीं प्राथमिकताओं को बार-बार सिखाने से बच सकें।

4-टियर कंसोलिडेशन पाइपलाइन और हाइब्रिड BM25, वेक्टर, और ग्राफ़ सर्च के साथ iii इंजन पर निर्मित, agentmemory LongMemEval-S बेंचमार्क पर 95.2% रिट्रीवल एक्यूरेसी प्राप्त करता है जबकि कॉन्टेक्स्ट टोकन को लगभग 92% तक कम करता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सेशन ट्रांसक्रिप्ट्स, मेमोरीज़ और रिप्ले हिस्ट्री को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, बिना किसी वेंडर क्लाउड या प्रति-एजेंट मीटरिंग के।