1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LocalAI डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड, OpenAI API-संगत इनफेरेंस सर्वर जो आपके अपने हार्डवेयर पर LLM, छवि निर्माण और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन चलाता है।
LocalAI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LocalAI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
लोकलएआई, ओपनएआई एपीआई का एक मुफ्त, ओपन-सोर्स विकल्प है जो पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। यह ओपनएआई रेस्ट एपीआई स्पेसिफिकेशन को लागू करता है, इसलिए ओपनएआई के लिए बनाए गए कोई भी एप्लिकेशन — लैंगचेन, लामाइंडेक्स, ऑटोजीन, और सैकड़ों अन्य — बिना किसी कोड मॉडिफिकेशन के एक सिंगल एंडपॉइंट यूआरएल बदलकर लोकलएआई पर स्विच कर सकते हैं। यह लामा.सीपीपी के माध्यम से भाषा मॉडल, स्टेबल डिफ्यूजन के माध्यम से इमेज जनरेशन, और व्हिस्पर के माध्यम से ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करता है, ये सभी एक बिल्ट-इन मॉडल गैलरी और चैट यूआई के साथ एक कंटेनर से प्रदान किए जाते हैं।
लोकलएआई को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके प्रॉम्प्ट, रिस्पॉन्स और जनरेटेड कंटेंट कभी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते। इसमें कोई प्रति-टोकन लागत, कोई रेट लिमिट, और थर्ड-पार्टी एपीआई उपलब्धता पर कोई निर्भरता नहीं है — जो इसे प्राइवेसी-सेंसिटिव वर्कलोड और लागत-सचेत प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए व्यावहारिक बनाता है।
LocalAI की मुख्य विशेषताएं
OpenAI API संगत
एप्लिकेशन कोड बदले बिना OpenAI API कॉल की जगह लें — बस बेस यूआरएल अपडेट करें और एपीआई कुंजी बदलें।
बहु-मोडल अनुमान
एक ही सर्वर से एक यूनिफाइड API के तहत भाषा मॉडल, इमेज जनरेशन (स्टेबल डिफ्यूजन), और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन (व्हिस्पर) को रन करें।
बिल्ट-इन मॉडल गैलरी
वेब UI के माध्यम से प्री-कॉन्फ़िगर किए गए मॉडल को ब्राउज़ करें, डाउनलोड करें और सक्रिय करें, बिना कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलें लिखे या CLI कमांड चलाए।
सिर्फ CPU संचालन
मानक VPS हार्डवेयर पर चलता है, बिना GPU आवश्यकताओं के — GPU एक्सेलेरेशन समर्थित है जब उपलब्ध हो, लेकिन कभी आवश्यक नहीं है।
कोई टोकन लागत नहीं
असीमित इन्फेरेंस, जिसमें प्रति-अनुरोध मूल्य निर्धारण, उपयोग कोटा या बिलिंग नहीं है — आपकी एकमात्र लागत वह VPS है जो इसे चलाता है।
आपको LocalAI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।