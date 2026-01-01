लोकलएआई, ओपनएआई एपीआई का एक मुफ्त, ओपन-सोर्स विकल्प है जो पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। यह ओपनएआई रेस्ट एपीआई स्पेसिफिकेशन को लागू करता है, इसलिए ओपनएआई के लिए बनाए गए कोई भी एप्लिकेशन — लैंगचेन, लामाइंडेक्स, ऑटोजीन, और सैकड़ों अन्य — बिना किसी कोड मॉडिफिकेशन के एक सिंगल एंडपॉइंट यूआरएल बदलकर लोकलएआई पर स्विच कर सकते हैं। यह लामा.सीपीपी के माध्यम से भाषा मॉडल, स्टेबल डिफ्यूजन के माध्यम से इमेज जनरेशन, और व्हिस्पर के माध्यम से ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करता है, ये सभी एक बिल्ट-इन मॉडल गैलरी और चैट यूआई के साथ एक कंटेनर से प्रदान किए जाते हैं।

लोकलएआई को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके प्रॉम्प्ट, रिस्पॉन्स और जनरेटेड कंटेंट कभी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाते। इसमें कोई प्रति-टोकन लागत, कोई रेट लिमिट, और थर्ड-पार्टी एपीआई उपलब्धता पर कोई निर्भरता नहीं है — जो इसे प्राइवेसी-सेंसिटिव वर्कलोड और लागत-सचेत प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए व्यावहारिक बनाता है।