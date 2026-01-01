Databasus एक सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस बैकअप प्रबंधन टूल है जो PostgreSQL, MySQL और MongoDB के लिए ऑटोमेटेड बैकअप को एक ही वेब इंटरफेस के तहत केंद्रीकृत करता है। यह प्रत्येक डेटाबेस प्रकार के लिए अलग स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता के बिना पूरे बैकअप लाइफसाइकिल — शेड्यूलिंग, एक्ज़ीक्यूशन, कंप्रेशन, रिटेंशन रोटेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग — को संभालता है।

अपने VPS पर Databasus को सेल्फ-होस्ट करने से बैकअप सीधे आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर होते हैं, जिससे प्रति-गीगाबाइट क्लाउड स्टोरेज शुल्क समाप्त हो जाते हैं और संवेदनशील डेटा आपके नियंत्रण में रहता है। वेब डैशबोर्ड बैकअप सफलता दरों, स्टोरेज उपयोग और जॉब हिस्ट्री में स्पष्ट विजिबिलिटी प्रदान करता है, जबकि समर्पित VPS रिसोर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि बैकअप जॉब्स प्रोडक्शन डेटाबेस परफॉरमेंस को प्रभावित किए बिना चलें।