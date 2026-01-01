1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डेटाबेसस डिप्लॉय करें
PostgreSQL, MySQL और MongoDB बैकअप को ऑटोमेट और मॉनिटर करने के लिए सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस बैकअप मैनेजर।
Databasus के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Databasus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Databasus एक सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस बैकअप प्रबंधन टूल है जो PostgreSQL, MySQL और MongoDB के लिए ऑटोमेटेड बैकअप को एक ही वेब इंटरफेस के तहत केंद्रीकृत करता है। यह प्रत्येक डेटाबेस प्रकार के लिए अलग स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता के बिना पूरे बैकअप लाइफसाइकिल — शेड्यूलिंग, एक्ज़ीक्यूशन, कंप्रेशन, रिटेंशन रोटेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग — को संभालता है।
अपने VPS पर Databasus को सेल्फ-होस्ट करने से बैकअप सीधे आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर होते हैं, जिससे प्रति-गीगाबाइट क्लाउड स्टोरेज शुल्क समाप्त हो जाते हैं और संवेदनशील डेटा आपके नियंत्रण में रहता है। वेब डैशबोर्ड बैकअप सफलता दरों, स्टोरेज उपयोग और जॉब हिस्ट्री में स्पष्ट विजिबिलिटी प्रदान करता है, जबकि समर्पित VPS रिसोर्स यह सुनिश्चित करते हैं कि बैकअप जॉब्स प्रोडक्शन डेटाबेस परफॉरमेंस को प्रभावित किए बिना चलें।
Databasus की मुख्य विशेषताएं
बहु-डेटाबेस समर्थन
एक एकीकृत इंटरफ़ेस से PostgreSQL, MySQL, और MongoDB का बैकअप लेता है, जिससे प्रत्येक डेटाबेस इंजन के लिए अलग-अलग बैकअप स्क्रिप्ट्स को प्रबंधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
स्वचालित शेड्यूलिंग
बैकअप अंतराल और रिटेंशन नीतियों को कॉन्फ़िगर करें ताकि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक बैकअप बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से रोटेट होते रहें।
वेब-आधारित डैशबोर्ड
बैकअप स्वास्थ्य, स्टोरेज उपयोग और जॉब हिस्ट्री की निगरानी एक केंद्रीकृत इंटरफ़ेस से करें, जिसमें ध्यान देने योग्य विफलताओं के लिए अलर्ट भी शामिल हों।
बैकअप सत्यापन
प्रत्येक बैकअप के बाद अखंडता जांच चलाता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि बैकअप मान्य और उपयोग योग्य है, इससे पहले कि इसे आपकी प्रतिधारण नीति में गिना जाए।
समय-बिंदु पुनर्स्थापना
डेटाबेस को एक विशिष्ट बैकअप स्नैपशॉट पर पुनर्स्थापित करें, जो आपदा रिकवरी और स्टेजिंग वातावरण में उत्पादन डेटा के सुरक्षित परीक्षण को सक्षम बनाता है।
आपको Databasus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।