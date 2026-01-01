Mailtrain एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर एप्लिकेशन है जो Node.js पर बना है और बड़े पैमाने पर ईमेल अभियानों का समर्थन करता है। यह पूर्ण सब्सक्राइबर सूची प्रबंधन, सेगमेंटेशन, MJML-आधारित ईमेल टेम्पलेट्स, A/B टेस्टिंग, अभियान ऑटोमेशन और विस्तृत एनालिटिक्स प्रदान करता है — ये सभी आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं।

SaaS ईमेल प्लेटफॉर्म के विपरीत जो प्रति सब्सक्राइबर या प्रति सेंड शुल्क लेते हैं, Mailtrain आपको अपने स्वयं के SMTP प्रोवाइडर के माध्यम से अप्रतिबंधित सेंडिंग क्षमता प्रदान करता है। आपका सब्सक्राइबर डेटा, अभियान इतिहास और एंगेजमेंट एनालिटिक्स आपके अपने VPS पर रहते हैं, बिना किसी प्रति-ईमेल शुल्क और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। इस डिप्लॉयमेंट में MariaDB, Redis और MongoDB शामिल हैं ताकि यह पूरी तरह से आउट-ऑफ-द-बॉक्स काम कर सके।