1-क्लिक में Mailtrain डिप्लॉय करें।
सब्सक्राइबर सूचियों को सामूहिक ईमेल अभियान बनाने, शेड्यूल करने और भेजने के लिए एक स्व-होस्टेड न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म।
Mailtrain के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mailtrain के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mailtrain एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर एप्लिकेशन है जो Node.js पर बना है और बड़े पैमाने पर ईमेल अभियानों का समर्थन करता है। यह पूर्ण सब्सक्राइबर सूची प्रबंधन, सेगमेंटेशन, MJML-आधारित ईमेल टेम्पलेट्स, A/B टेस्टिंग, अभियान ऑटोमेशन और विस्तृत एनालिटिक्स प्रदान करता है — ये सभी आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं।
SaaS ईमेल प्लेटफॉर्म के विपरीत जो प्रति सब्सक्राइबर या प्रति सेंड शुल्क लेते हैं, Mailtrain आपको अपने स्वयं के SMTP प्रोवाइडर के माध्यम से अप्रतिबंधित सेंडिंग क्षमता प्रदान करता है। आपका सब्सक्राइबर डेटा, अभियान इतिहास और एंगेजमेंट एनालिटिक्स आपके अपने VPS पर रहते हैं, बिना किसी प्रति-ईमेल शुल्क और बिना किसी वेंडर लॉक-इन के। इस डिप्लॉयमेंट में MariaDB, Redis और MongoDB शामिल हैं ताकि यह पूरी तरह से आउट-ऑफ-द-बॉक्स काम कर सके।
Mailtrain की मुख्य विशेषताएं
सदस्य सूची प्रबंधन
अपने दर्शकों को व्यवस्थित रखने के लिए कस्टम फ़ील्ड, सेगमेंटेशन और स्वचालित सूची स्वच्छता के साथ कई सब्सक्राइबर सूचियाँ बनाएं और प्रबंधित करें।
अभियान ऑटोमेशन
ट्रिगर किए गए ईमेल सीक्वेंस और RSS-आधारित कैंपेन बनाएं जो सब्सक्राइबर की गतिविधियों या निर्धारित अंतराल पर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं।
MJML ईमेल टेम्पलेट्स
पिक्सेल-परफेक्ट लेआउट्स के लिए बिल्ट-इन विज़ुअल एडिटर के साथ सीधे ब्राउज़र में MJML फ्रेमवर्क का उपयोग करके रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट्स डिज़ाइन करें।
ए/बी टेस्टिंग
अपनी पूरी लिस्ट को भेजने से पहले, ओपन रेट और क्लिक-थ्रू रेट को ऑप्टीमाइज़ करने के लिए सब्जेक्ट लाइन और कंटेंट पर A/B टेस्ट चलाएं।
अभियान एनालिटिक्स
प्रत्येक अभियान के लिए विस्तृत रिपोर्ट के साथ ओपन, क्लिक, अनसब्सक्राइब और बाउंस को ट्रैक करें, ताकि समय के साथ ईमेल परफॉर्मेंस को मापा और बेहतर बनाया जा सके।
बहु-उपयोगकर्ता पहुँच
टीम के सदस्यों को विभागों या क्लाइंट्स में अभियानों के प्रबंधन के लिए विस्तृत अनुमतियों और पदानुक्रमित नेमस्पेस के साथ भूमिका-आधारित एक्सेस प्रदान करें।
आपको Mailtrain को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।