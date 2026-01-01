Docmost को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
रियल-टाइम को-एडिटिंग, डायग्राम और टीम स्पेस के साथ ओपन-सोर्स सहयोगी विकी प्लेटफॉर्म।
Docmost के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Docmost के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Docmost एक आधुनिक, ओपन-सोर्स विकल्प है Notion और Confluence का, जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें क्लाउड-होस्टेड प्लेटफॉर्म की गोपनीयता संबंधी समझौतों के बिना रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव एडिटिंग की आवश्यकता होती है। कई उपयोगकर्ता कॉन्फ्लिक्ट-फ्री सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक ही पेज को एक साथ एडिट कर सकते हैं, जबकि स्पेस टीमों, प्रोजेक्ट्स या विभागों के बीच स्पष्ट अलगाव प्रदान करते हैं।
अपने VPS पर Docmost को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चरल निर्णय और संवेदनशील नॉलेज बेस कंटेंट कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। शामिल PostgreSQL डेटाबेस और Redis कैश वह परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं जिसकी कॉलेबोरेटिव एडिटिंग को आवश्यकता होती है, और निरंतर उपलब्ध स्टोरेज अपडेट्स के बाद भी आपके डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखता है।
Docmost की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सह-संपादन
कई टीम सदस्य एक ही पेज को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जिसमें निर्बाध सिंक्रनाइज़ेशन होता है जो तत्काल और स्वाभाविक लगता है।
बिल्ट-इन डायग्रामिंग
Draw.io, Excalidraw, और Mermaid एडिटर में सीधे उपलब्ध हैं, ताकि विज़ुअल डॉक्यूमेंटेशन लिखित कॉन्टेंट के साथ रहे।
अंतरिक्ष-आधारित संगठन
टीम, प्रोजेक्ट या विभाग के अनुसार सामग्री को अलग-अलग स्पेस में विभाजित करें, जिनमें से प्रत्येक के अपने सदस्य और अनुमति सेटिंग्स होंगी।
विस्तृत अनुमतियाँ
उपयोगकर्ता समूह और पृष्ठ-स्तरीय पहुँच नियंत्रण आपको अपने संगठन में सही सामग्री को सही लोगों के साथ साझा करने की अनुमति देते हैं।
पूर्ण संस्करण इतिहास
हर बदलाव रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आप पिछले संशोधनों को देख सकें या किसी भी समय किसी भी पेज के पिछले संस्करण को पुनर्स्थापित कर सकें।
आपको Docmost को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।