Docmost एक आधुनिक, ओपन-सोर्स विकल्प है Notion और Confluence का, जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें क्लाउड-होस्टेड प्लेटफॉर्म की गोपनीयता संबंधी समझौतों के बिना रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव एडिटिंग की आवश्यकता होती है। कई उपयोगकर्ता कॉन्फ्लिक्ट-फ्री सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ एक ही पेज को एक साथ एडिट कर सकते हैं, जबकि स्पेस टीमों, प्रोजेक्ट्स या विभागों के बीच स्पष्ट अलगाव प्रदान करते हैं।

अपने VPS पर Docmost को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चरल निर्णय और संवेदनशील नॉलेज बेस कंटेंट कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। शामिल PostgreSQL डेटाबेस और Redis कैश वह परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं जिसकी कॉलेबोरेटिव एडिटिंग को आवश्यकता होती है, और निरंतर उपलब्ध स्टोरेज अपडेट्स के बाद भी आपके डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखता है।