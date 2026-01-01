JumpServer एक ओपन-सोर्स प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) प्लेटफॉर्म है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स — सर्वर, डेटाबेस, Kubernetes क्लस्टर और नेटवर्क डिवाइस तक पहुँचने के लिए एक केंद्रीकृत गेटवे प्रदान करता है। सीधे SSH कुंजियाँ वितरित करने या पासवर्ड साझा करने के बजाय, टीमें JumpServer के माध्यम से प्रमाणित होती हैं, जो हर कनेक्शन को प्रॉक्सी करता है, सभी गतिविधियों को लॉग करता है, और ऑडिट तथा कंप्लायंस उद्देश्यों के लिए सेशन रिकॉर्ड करता है। एक्सेस को भूमिका-आधारित अनुमतियों और वैकल्पिक अप्रूवल वर्कफ़्लो द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

JumpServer को सेल्फ-होस्ट करना सभी सेशन रिकॉर्डिंग, एक्सेस लॉग और संग्रहीत क्रेडेंशियल को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — यह SOX, PCI-DSS और ISO 27001 जैसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके लिए ऑडिट ट्रेल और इस बात का प्रमाण आवश्यक है कि संवेदनशील सिस्टम तक पहुँच को नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है।