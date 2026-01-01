एक क्लिक में JumpServer डिप्लॉय करें।
आपके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तक केंद्रीकृत SSH, RDP, और डेटाबेस एक्सेस के लिए एक ओपन-सोर्स प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप JumpServer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
JumpServer एक ओपन-सोर्स प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) प्लेटफॉर्म है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स — सर्वर, डेटाबेस, Kubernetes क्लस्टर और नेटवर्क डिवाइस तक पहुँचने के लिए एक केंद्रीकृत गेटवे प्रदान करता है। सीधे SSH कुंजियाँ वितरित करने या पासवर्ड साझा करने के बजाय, टीमें JumpServer के माध्यम से प्रमाणित होती हैं, जो हर कनेक्शन को प्रॉक्सी करता है, सभी गतिविधियों को लॉग करता है, और ऑडिट तथा कंप्लायंस उद्देश्यों के लिए सेशन रिकॉर्ड करता है। एक्सेस को भूमिका-आधारित अनुमतियों और वैकल्पिक अप्रूवल वर्कफ़्लो द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
JumpServer को सेल्फ-होस्ट करना सभी सेशन रिकॉर्डिंग, एक्सेस लॉग और संग्रहीत क्रेडेंशियल को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — यह SOX, PCI-DSS और ISO 27001 जैसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके लिए ऑडिट ट्रेल और इस बात का प्रमाण आवश्यक है कि संवेदनशील सिस्टम तक पहुँच को नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है।
JumpServer की मुख्य विशेषताएं
केंद्रीकृत पहुँच गेटवे
सभी SSH, RDP, VNC, और डेटाबेस कनेक्शनों को एक एकल ऑडिटेड प्रॉक्सी के माध्यम से रूट करें, जिससे इंजीनियरों को सीधे क्रेडेंशियल एक्सपोजर समाप्त हो जाए।
सत्र रिकॉर्डिंग और रीप्ले
प्रत्येक विशेषाधिकार प्राप्त सत्र ब्राउज़र में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर से चलाया जा सकता है, जिससे सुरक्षा टीमों को सभी बुनियादी ढाँचे की गतिविधि का एक पूर्ण फोरेंसिक ट्रेल मिलता है।
भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण
उपयोगकर्ताओं को बारीक अनुमतियों और समय-सीमित अनुमोदन वर्कफ़्लो के साथ विशिष्ट संपत्तियों तक पहुंच प्रदान करें ताकि क्रेडेंशियल सीधे कभी साझा न किए जाएं।
बहु-प्रोटोकॉल समर्थन
एक ही प्लेटफॉर्म से SSH के माध्यम से लिनक्स सर्वर, RDP या VNC के माध्यम से विंडोज मशीनें, रिलेशनल डेटाबेस, कुबेरनेट्स क्लस्टर और नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करें।
बिल्ट-इन क्रेडेंशियल वॉल्ट
क्रेडेंशियल को स्वचालित रूप से स्टोर करें, रोटेट करें और पुश करें ताकि उपयोगकर्ता अंतर्निहित पासवर्ड जाने बिना JumpServer के माध्यम से कनेक्ट हो सकें।
आपको JumpServer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।