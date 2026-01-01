Novu एक ओपन-सोर्स नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों को हर चैनल — ईमेल, SMS, पुश, इन-ऐप और चैट — पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक सिंगल API प्रदान करता है। प्रत्येक चैनल के लिए अलग-अलग प्रोवाइडर्स को इंटीग्रेट करने के बजाय, Novu सभी नोटिफिकेशन्स को एक सिस्टम के माध्यम से रूट करता है जिसमें एक विज़ुअल वर्कफ़्लो बिल्डर, प्रति-उपयोगकर्ता चैनल प्राथमिकताएं और विफल भेजे गए नोटिफिकेशन्स को डीबग करने के लिए एक डिलीवरी लॉग शामिल है।

Novu को सेल्फ-होस्ट करने से नोटिफिकेशन कंटेंट, सब्सक्राइबर डेटा और प्रोवाइडर क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। इसमें प्रति-नोटिफिकेशन कोई शुल्क नहीं है, कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है, और रेट लिमिट्स तथा रिट्राई पॉलिसीज़ पर पूरा नियंत्रण होता है — जो इसे प्राइवेसी-सेंसिटिव एप्लीकेशन्स और उन टीमों के लिए सही विकल्प बनाता है जिन्हें बड़े पैमाने पर अनुमानित नोटिफिकेशन लागतों की आवश्यकता होती है।