1-क्लिक में नोवू डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईमेल, एसएमएस, पुश और इन-ऐप नोटिफिकेशन को एक सिंगल यूनिफाइड API के माध्यम से भेजने के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Novu के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Novu एक ओपन-सोर्स नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों को हर चैनल — ईमेल, SMS, पुश, इन-ऐप और चैट — पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक सिंगल API प्रदान करता है। प्रत्येक चैनल के लिए अलग-अलग प्रोवाइडर्स को इंटीग्रेट करने के बजाय, Novu सभी नोटिफिकेशन्स को एक सिस्टम के माध्यम से रूट करता है जिसमें एक विज़ुअल वर्कफ़्लो बिल्डर, प्रति-उपयोगकर्ता चैनल प्राथमिकताएं और विफल भेजे गए नोटिफिकेशन्स को डीबग करने के लिए एक डिलीवरी लॉग शामिल है।
Novu को सेल्फ-होस्ट करने से नोटिफिकेशन कंटेंट, सब्सक्राइबर डेटा और प्रोवाइडर क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। इसमें प्रति-नोटिफिकेशन कोई शुल्क नहीं है, कोई डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है, और रेट लिमिट्स तथा रिट्राई पॉलिसीज़ पर पूरा नियंत्रण होता है — जो इसे प्राइवेसी-सेंसिटिव एप्लीकेशन्स और उन टीमों के लिए सही विकल्प बनाता है जिन्हें बड़े पैमाने पर अनुमानित नोटिफिकेशन लागतों की आवश्यकता होती है।
Novu की मुख्य विशेषताएं
बहु-चैनल वितरण
ईमेल, एसएमएस, पुश, इन-ऐप और चैट सूचनाएं एक ही API के ज़रिए भेजें, हर प्रोवाइडर को अलग से इंटीग्रेट किए बिना।
दृश्य वर्कफ़्लो बिल्डर
मल्टी-स्टेप नोटिफिकेशन सीक्वेंस को ब्रांचिंग लॉजिक और देरी के साथ ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करके डिज़ाइन करें — किसी कोड की आवश्यकता नहीं है।
50+ प्रदाता एकीकरण
SendGrid, Twilio, FCM, Slack, और 50+ अन्य प्रदाताओं से कनेक्ट करें, जिनके प्री-बिल्ट इंटीग्रेशन को डैशबोर्ड UI से पूरी तरह से मैनेज किया जाता है।
सदस्य वरीयताएँ
उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रित करने दें कि वे प्रति विषय कौन से नोटिफिकेशन चैनल प्राप्त करते हैं, जिससे ऑप्ट-आउट कम होते हैं और दीर्घकालिक जुड़ाव में सुधार होता है।
वितरण ऑब्जर्वेबिलिटी
रीट्राय काउंट्स, प्रदाता प्रतिक्रियाओं और त्रुटि विवरण के साथ रीयल-टाइम डिलीवरी लॉग में हर सूचना की स्थिति जांचें।
आपको Novu को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।