WAHA (WhatsApp HTTP API) एक ओपन-सोर्स REST API सर्वर है जो WhatsApp Web को एक स्वच्छ HTTP इंटरफ़ेस में समेटता है, ताकि कोई भी एप्लिकेशन या सेवा ब्राउज़र निर्भरता या तीसरे पक्ष के क्लाउड लागत के बिना संदेश भेज सके, इवेंट प्राप्त कर सके और सेशन प्रबंधित कर सके। यह कई इंजन बैकएंड को सपोर्ट करता है — यह टेम्पलेट NOWEB इंजन का उपयोग करता है, जो ब्राउज़र लॉन्च किए बिना सीधे वेबसॉकेट पर संचार करता है, जिससे यह VPS संसाधनों पर हल्का और कुशल बनता है।

WAHA को सेल्फ-होस्ट करने से आपका WhatsApp सेशन डेटा, संदेश सामग्री और वेबहुक इंटीग्रेशन आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। मानक HTTP कॉल का उपयोग करके मिनटों में अपने CRM, चैटबॉट, हेल्पडेस्क या आंतरिक टूल को WhatsApp से कनेक्ट करें, जिसमें एक बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव स्वैगर UI शामिल है।