1-क्लिक इंस्टॉलेशन में WAHA डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड WhatsApp HTTP API जो आपको एक साधारण REST इंटरफ़ेस के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WAHA के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WAHA (WhatsApp HTTP API) एक ओपन-सोर्स REST API सर्वर है जो WhatsApp Web को एक स्वच्छ HTTP इंटरफ़ेस में समेटता है, ताकि कोई भी एप्लिकेशन या सेवा ब्राउज़र निर्भरता या तीसरे पक्ष के क्लाउड लागत के बिना संदेश भेज सके, इवेंट प्राप्त कर सके और सेशन प्रबंधित कर सके। यह कई इंजन बैकएंड को सपोर्ट करता है — यह टेम्पलेट NOWEB इंजन का उपयोग करता है, जो ब्राउज़र लॉन्च किए बिना सीधे वेबसॉकेट पर संचार करता है, जिससे यह VPS संसाधनों पर हल्का और कुशल बनता है।
WAHA को सेल्फ-होस्ट करने से आपका WhatsApp सेशन डेटा, संदेश सामग्री और वेबहुक इंटीग्रेशन आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं। मानक HTTP कॉल का उपयोग करके मिनटों में अपने CRM, चैटबॉट, हेल्पडेस्क या आंतरिक टूल को WhatsApp से कनेक्ट करें, जिसमें एक बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव स्वैगर UI शामिल है।
WAHA की मुख्य विशेषताएं
WhatsApp के लिए REST API
WhatsApp संदेश, मीडिया और इवेंट्स भेजें और प्राप्त करें एक दस्तावेज़ीकृत REST API के माध्यम से, जिसे किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क से एक्सेस किया जा सकता है।
बिल्ट-इन वेब डैशबोर्ड
सत्रों का प्रबंधन करें, QR कोड स्कैन करें, और वेब UI के माध्यम से बिना कोई कोड लिखे गतिविधि की निगरानी करें।
वेबहुक इवेंट स्ट्रीमिंग
आने वाले मैसेज और स्टेटस अपडेट्स को कॉन्फ़िगरेबल इवेंट फ़िल्टर और कस्टम हेडर के साथ अपने एंडपॉइंट्स पर पुश करें।
सेशन परसिस्टेंस
कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी सत्र स्वचालित रूप से बने रहते हैं — रीबूट या अपडेट के बाद QR री-स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है।
मीडिया फाइल प्रबंधन
इमेज, दस्तावेज़, वॉयस नोट्स और वीडियो फ़ाइलें भेजें और प्राप्त करें, साथ ही प्राप्त मीडिया के लिए इसमें बिल्ट-इन लोकल स्टोरेज भी है।
आपको WAHA को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।