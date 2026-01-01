एक क्लिक में Dolibarr डिप्लॉय करें।
बिक्री, इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री, और बिज़नेस संचालन प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स ERP और CRM प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dolibarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dolibarr एक मॉड्यूलर, ओपन-सोर्स ERP और CRM प्लेटफॉर्म है जो बिज़नेस संचालन की पूरी श्रृंखला — ग्राहक प्रबंधन, कोटेशन, इनवॉइस, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट्स, मानव संसाधन और अकाउंटिंग — को एक ही एकीकृत सिस्टम में कवर करता है। इसकी मॉड्यूल-आधारित आर्किटेक्चर आपको केवल उन सुविधाओं को सक्रिय करने देती है जिनकी आपके बिज़नेस को आवश्यकता है, जिससे आपकी ज़रूरतें बढ़ने पर इंटरफ़ेस अव्यवस्थित नहीं होता।
अपने VPS पर Dolibarr को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और व्यावसायिक दस्तावेज़ उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क नहीं है, कोई वेंडर-द्वारा-लगाई गई स्टोरेज सीमाएं नहीं हैं, और उन्नत मॉड्यूल को अनलॉक करने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है — जो इसे उन बढ़ते व्यवसायों के लिए एक किफ़ायती दीर्घकालिक विकल्प बनाता है जो अपने ऑपरेशनल डेटा का पूर्ण स्वामित्व चाहते हैं।
Dolibarr की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत CRM
लीड्स ट्रैक करें, संपर्क प्रबंधित करें, और पहले संपर्क से लेकर हस्ताक्षरित इनवॉइस तक बिक्री पाइपलाइन की एक ही जगह पर निगरानी करें।
चालान और कोटेशन
पेशेवर कोटेशन जनरेट करें, उन्हें ऑर्डर में बदलें, और स्वचालित भुगतान ट्रैकिंग और रिमाइंडर के साथ इनवॉयस जारी करें।
इंवेंट्री प्रबंधन
स्टॉक स्तरों की निगरानी करें, खरीद ऑर्डर प्रबंधित करें, और गोदामों या स्थानों पर उत्पाद की आवाजाही को ट्रैक करें।
परियोजना और समय ट्रैकिंग
कार्य असाइन करें, परियोजनाओं के लिए समय लॉग करें, और अंतर्निहित संसाधन और बजट प्रबंधन के साथ लाभप्रदता मापें।
मॉड्यूलर आर्किटेक्चर
केवल उन मॉड्यूल को सक्रिय करें जिनकी आपके व्यवसाय को आज आवश्यकता है, फिर अतिरिक्त सुविधाओं को सक्षम करें जैसे-जैसे आपके संचालन का विस्तार होता है।
आपको Dolibarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।