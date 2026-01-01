Dolibarr एक मॉड्यूलर, ओपन-सोर्स ERP और CRM प्लेटफॉर्म है जो बिज़नेस संचालन की पूरी श्रृंखला — ग्राहक प्रबंधन, कोटेशन, इनवॉइस, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट्स, मानव संसाधन और अकाउंटिंग — को एक ही एकीकृत सिस्टम में कवर करता है। इसकी मॉड्यूल-आधारित आर्किटेक्चर आपको केवल उन सुविधाओं को सक्रिय करने देती है जिनकी आपके बिज़नेस को आवश्यकता है, जिससे आपकी ज़रूरतें बढ़ने पर इंटरफ़ेस अव्यवस्थित नहीं होता।

अपने VPS पर Dolibarr को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका वित्तीय डेटा, ग्राहक रिकॉर्ड और व्यावसायिक दस्तावेज़ उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क नहीं है, कोई वेंडर-द्वारा-लगाई गई स्टोरेज सीमाएं नहीं हैं, और उन्नत मॉड्यूल को अनलॉक करने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है — जो इसे उन बढ़ते व्यवसायों के लिए एक किफ़ायती दीर्घकालिक विकल्प बनाता है जो अपने ऑपरेशनल डेटा का पूर्ण स्वामित्व चाहते हैं।