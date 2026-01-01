Woodpecker CI, Drone CI का एक हल्का कम्युनिटी फोर्क है जो एक सीधा-सादा कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पाइपलाइनें आपकी रिपॉजिटरी में साधारण YAML फ़ाइलों के रूप में परिभाषित की जाती हैं, और Woodpecker उन्हें GitHub OAuth इंटीग्रेशन के माध्यम से पुश, पुल रिक्वेस्ट या टैग इवेंट्स पर स्वचालित रूप से चलाता है।

VPS पर Woodpecker CI को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण मिलता है, जिसमें प्रति-मिनट बिलिंग या सीट की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान दें: डिप्लॉय करने से पहले, एक GitHub OAuth ऐप बनाएं जिसमें कॉलबैक URL को आपके Woodpecker इंस्टेंस URL पर सेट किया गया हो, फिर सेटअप प्रक्रिया के दौरान Client ID और Secret प्रदान करें।