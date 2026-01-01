Woodpecker CI को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का ओपन-सोर्स CI/CD प्लेटफॉर्म, नेटिव GitHub इंटीग्रेशन के साथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए।
Woodpecker CI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Woodpecker CI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Woodpecker CI, Drone CI का एक हल्का कम्युनिटी फोर्क है जो एक सीधा-सादा कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पाइपलाइनें आपकी रिपॉजिटरी में साधारण YAML फ़ाइलों के रूप में परिभाषित की जाती हैं, और Woodpecker उन्हें GitHub OAuth इंटीग्रेशन के माध्यम से पुश, पुल रिक्वेस्ट या टैग इवेंट्स पर स्वचालित रूप से चलाता है।
VPS पर Woodpecker CI को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण मिलता है, जिसमें प्रति-मिनट बिलिंग या सीट की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान दें: डिप्लॉय करने से पहले, एक GitHub OAuth ऐप बनाएं जिसमें कॉलबैक URL को आपके Woodpecker इंस्टेंस URL पर सेट किया गया हो, फिर सेटअप प्रक्रिया के दौरान Client ID और Secret प्रदान करें।
Woodpecker CI की मुख्य विशेषताएं
YAML पाइपलाइन परिभाषाएँ
बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय पाइपलाइन को .woodpecker.yaml फ़ाइलों के रूप में परिभाषित करें, जिन्हें आपके एप्लिकेशन कोड के साथ कमिट किया गया हो।
GitHub एकीकरण
अतिरिक्त वेबहूक्स के बिना GitHub OAuth के माध्यम से पुश, पुल रिक्वेस्ट और टैग इवेंट्स पर पाइपलाइन को स्वचालित रूप से ट्रिगर करें।
डॉकर-नेटिव बिल्ड
प्रत्येक पाइपलाइन चरण एक Docker कंटेनर में चलता है, जो स्वच्छ, पृथक और दोहराने योग्य बिल्ड एनवायरनमेंट प्रदान करता है।
समानांतर चरण
बहु-घटक परियोजनाओं के लिए कुल बिल्ड समय को कम करने के लिए स्वतंत्र पाइपलाइन चरणों को समानांतर में चलाएँ।
गोपनीयता प्रबंधन
API कीज़ और क्रेडेंशियल को एन्क्रिप्टेड पाइपलाइन सीक्रेट्स के रूप में संग्रहीत करें जो YAML फ़ाइलों में उजागर किए बिना स्टेप्स के लिए सुलभ हों।
आपको Woodpecker CI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।