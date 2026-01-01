1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gopeed डिप्लॉय करें।
उच्च-गति, मल्टी-प्रोटोकॉल डाउनलोड मैनेजर जो किसी भी वेब ब्राउज़र से HTTP, BitTorrent, और मैग्नेट लिंक को सपोर्ट करता है।
Gopeed के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gopeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gopeed एक ओपन-सोर्स, हाई-स्पीड डाउनलोड मैनेजर है जो प्रत्येक फ़ाइल को कई समवर्ती कनेक्शनों में विभाजित करके ट्रांसफर को तेज़ करता है। यह HTTP, HTTPS, BitTorrent और मैग्नेट लिंक्स को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है, और इसका एक्सटेंशन सिस्टम आपको अतिरिक्त साइटों और प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट जोड़ने की सुविधा देता है। एक क्लीन वेब इंटरफ़ेस के साथ Go इंजन पर निर्मित, Gopeed कहीं भी एक जैसा चलता है और इसे पूरी तरह से आपके ब्राउज़र से प्रबंधित किया जाता है।
अपने VPS पर Gopeed को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डाउनलोड डेटासेंटर बैंडविड्थ पर चलते हैं और बैकग्राउंड में पूरे होते हैं, आपके लोकल डिवाइस या कनेक्शन से स्वतंत्र। पूरी हुई फ़ाइलें बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वर-साइड पर स्टोर की जाती हैं, और आप ब्राउज़र एक्सटेंशन या कमर्शियल डाउनलोड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना अपनी डाउनलोड हिस्ट्री और डेटा पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।
Gopeed की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-कनेक्शन एक्सेलेरेशन
प्रत्येक डाउनलोड को कई समानांतर कनेक्शनों में विभाजित करता है ताकि उपलब्ध सभी बैंडविड्थ का उपयोग किया जा सके और तेज़ी से पूरा किया जा सके।
बहु-प्रोटोकॉल समर्थन
एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से HTTP, HTTPS, BitTorrent, और मैग्नेट लिंक डाउनलोड करें।
एक्सटेंशन सिस्टम
नई साइटों, प्रोटोकॉल और कस्टम डाउनलोड व्यवहार के लिए सपोर्ट जोड़ने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करें।
ब्राउज़र-आधारित प्रबंधन
वेब ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस से हर डाउनलोड को कतारबद्ध करें, मॉनिटर करें और नियंत्रित करें — किसी क्लाइंट इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
डेटासेंटर डाउनलोड गति
आपके VPS पर डाउनलोड पूरी सर्वर बैंडविड्थ पर चलते हैं, जिससे आपका स्थानीय डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन मुक्त हो जाता है।
आपको Gopeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।