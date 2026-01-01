Gopeed एक ओपन-सोर्स, हाई-स्पीड डाउनलोड मैनेजर है जो प्रत्येक फ़ाइल को कई समवर्ती कनेक्शनों में विभाजित करके ट्रांसफर को तेज़ करता है। यह HTTP, HTTPS, BitTorrent और मैग्नेट लिंक्स को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है, और इसका एक्सटेंशन सिस्टम आपको अतिरिक्त साइटों और प्रोटोकॉल के लिए सपोर्ट जोड़ने की सुविधा देता है। एक क्लीन वेब इंटरफ़ेस के साथ Go इंजन पर निर्मित, Gopeed कहीं भी एक जैसा चलता है और इसे पूरी तरह से आपके ब्राउज़र से प्रबंधित किया जाता है।

अपने VPS पर Gopeed को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डाउनलोड डेटासेंटर बैंडविड्थ पर चलते हैं और बैकग्राउंड में पूरे होते हैं, आपके लोकल डिवाइस या कनेक्शन से स्वतंत्र। पूरी हुई फ़ाइलें बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वर-साइड पर स्टोर की जाती हैं, और आप ब्राउज़र एक्सटेंशन या कमर्शियल डाउनलोड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना अपनी डाउनलोड हिस्ट्री और डेटा पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।