Invoice Ninja इनवॉइस बनाने, खर्चों को ट्रैक करने, क्लाइंट्स को मैनेज करने और पेमेंट स्वीकार करने के लिए एक सुविधाओं से भरपूर ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के 100,000 से अधिक व्यवसायों द्वारा विश्वसनीय, यह 40+ पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड रिमाइंडर, रिकरिंग इनवॉइस और टाइम ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लीकेशन में।

अपने खुद के VPS पर Invoice Ninja चलाने से आपका वित्तीय डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क, कोई सब्सक्रिप्शन लागत और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। आपको थर्ड-पार्टी SaaS प्रोवाइडर्स के साथ संवेदनशील व्यावसायिक डेटा साझा किए बिना क्लाइंट रिकॉर्ड, पेमेंट हिस्ट्री और वित्तीय रिपोर्ट का पूरा स्वामित्व मिलता है।