1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Invoice Ninja डिप्लॉय करें।
फ्रीलांसर्स और छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग, बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म।
Invoice Ninja के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Invoice Ninja के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Invoice Ninja इनवॉइस बनाने, खर्चों को ट्रैक करने, क्लाइंट्स को मैनेज करने और पेमेंट स्वीकार करने के लिए एक सुविधाओं से भरपूर ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के 100,000 से अधिक व्यवसायों द्वारा विश्वसनीय, यह 40+ पेमेंट गेटवे, ऑटोमेटेड रिमाइंडर, रिकरिंग इनवॉइस और टाइम ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लीकेशन में।
अपने खुद के VPS पर Invoice Ninja चलाने से आपका वित्तीय डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें कोई प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क, कोई सब्सक्रिप्शन लागत और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। आपको थर्ड-पार्टी SaaS प्रोवाइडर्स के साथ संवेदनशील व्यावसायिक डेटा साझा किए बिना क्लाइंट रिकॉर्ड, पेमेंट हिस्ट्री और वित्तीय रिपोर्ट का पूरा स्वामित्व मिलता है।
Invoice Ninja की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-गेटवे भुगतान
Stripe, PayPal, Authorize.net, और 40+ अन्य गेटवे के माध्यम से सीधे ग्राहक-उन्मुख चालानों पर बिना किसी अतिरिक्त सदस्यता के भुगतान स्वीकार करें।
आवर्ती चालान
रिटेनर क्लाइंट्स के लिए बिलिंग को स्वचालित करें, जिसमें निर्धारित इनवॉइस बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के एक कॉन्फ़िगर किए गए चक्र पर जनरेट और भेजे जाते हैं।
समय ट्रैकिंग
बिल्ट-इन टाइमर के साथ बिल योग्य घंटों को लॉग करें और ट्रैक किए गए समय को सीधे इनवॉइस लाइन आइटम में एक क्लिक से बदलें।
ग्राहक पोर्टल
ग्राहकों को एक ब्रांडेड सेल्फ-सर्विस पोर्टल प्रदान करें ताकि वे इनवॉइस देख सकें, भुगतान कर सकें और आपसे सीधे संपर्क किए बिना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकें।
व्यय प्रबंधन
व्यावसायिक खर्चों पर नज़र रखें, रसीदें संलग्न करें, और खर्चों को बिल योग्य ग्राहक शुल्कों में एक सहज कार्यप्रवाह में बदलें।
आपको Invoice Ninja को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।