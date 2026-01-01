ClassroomIO एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे उन कंपनियों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक ही प्लेटफॉर्म से अनुपालन प्रशिक्षण, ग्राहक शिक्षा अकादमियाँ और पार्टनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। इसमें असीमित कोर्स, पाठ, अभ्यास, मल्टी-ऑर्गेनाइजेशन वर्कस्पेस, ब्रांडेड सर्टिफिकेट और एक AI कोर्स बिल्डर शामिल है जो आपके लिए रूपरेखा और पाठ सामग्री तैयार करता है।

अपने स्वयं के VPS पर ClassroomIO को सेल्फ-होस्ट करने से शिक्षार्थी रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट ID और प्रशिक्षण ऑडिट डेटा आपके नियंत्रण में रहता है — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके संगठन और उसके प्रशिक्षण डेटा के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं होता है। यह स्टैक Postgres, Redis, और S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोरेज के साथ आता है, ताकि पूरा LMS बिना किसी बाहरी सेवा के चलता है।