ClassroomIO को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कंप्लायंस, ग्राहक शिक्षा और पार्टनर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ClassroomIO के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ClassroomIO एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे उन कंपनियों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक ही प्लेटफॉर्म से अनुपालन प्रशिक्षण, ग्राहक शिक्षा अकादमियाँ और पार्टनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। इसमें असीमित कोर्स, पाठ, अभ्यास, मल्टी-ऑर्गेनाइजेशन वर्कस्पेस, ब्रांडेड सर्टिफिकेट और एक AI कोर्स बिल्डर शामिल है जो आपके लिए रूपरेखा और पाठ सामग्री तैयार करता है।
अपने स्वयं के VPS पर ClassroomIO को सेल्फ-होस्ट करने से शिक्षार्थी रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट ID और प्रशिक्षण ऑडिट डेटा आपके नियंत्रण में रहता है — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और आपके संगठन और उसके प्रशिक्षण डेटा के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं होता है। यह स्टैक Postgres, Redis, और S3-संगत ऑब्जेक्ट स्टोरेज के साथ आता है, ताकि पूरा LMS बिना किसी बाहरी सेवा के चलता है।
ClassroomIO की मुख्य विशेषताएं
अनुपालन प्रशिक्षण
विनियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ब्रांडेड प्रमाणपत्रों और कस्टम आईडी के साथ समय-सीमा, नवीनीकरण, अनुग्रह अवधि और छूट पर नज़र रखें।
AI कोर्स बिल्डर
जेमिनी, जीपीटी-4ओ, या क्लाउड का उपयोग करके पाठ्यक्रम की रूपरेखाएँ, पाठ सामग्री, और असाइनमेंट बनाएँ — फिर संपादक में आउटपुट को परिष्कृत करें।
AI पाठ ट्यूटर
पाठ के भीतर AI सहायक पृष्ठ पर शिक्षार्थी के प्रश्नों का उत्तर देता है, जो आस-पास की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है।
कार्यक्रम और समूह
कोर्स को लक्ष्यों, कोहोर्ट शेड्यूलिंग, टीम प्रबंधन और साझा प्रगति ट्रैकिंग के साथ प्रोग्राम में समूहित करें।
मल्टी-ऑर्ग वर्कस्पेस
एक ही ClassroomIO इंस्टेंस से अपनी ब्रांडिंग, कस्टम डोमेन और शिक्षकों के साथ अलग-अलग संगठनों का संचालन करें।
REST API और वेबहूक्स
उपयोगकर्ताओं को नामांकित करें, ऑटोमेशन ट्रिगर करें, और प्रमाणपत्र.जारी किया गया या नामांकन.पूरा हुआ जैसे इवेंट प्राप्त करें ताकि ClassroomIO को अपने स्टैक में एकीकृत किया जा सके।
आपको ClassroomIO को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।