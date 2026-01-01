StarRocks एक अगली पीढ़ी का एनालिटिकल डेटा वेयरहाउस है जो मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग (MPP) आर्किटेक्चर और पूरी तरह से वेक्टरराइज़्ड एग्जीक्यूशन इंजन के माध्यम से सब-सेकंड क्वेरी रिस्पॉन्स प्रदान करता है। रियल-टाइम एनालिटिक्स, मल्टी-डायमेंशनल एनालिसिस और अत्यधिक समवर्ती वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया, यह क्वेरी स्पीड का त्याग किए बिना गीगाबाइट्स से पेटाबाइट्स तक के डेटासेट को संभालता है। इंटेलिजेंट मैटेरियलाइज़्ड व्यूज़ डेटा इनजेशन पर ऑटो-रिफ्रेश होते हैं और क्वेरी के समय पारदर्शी रूप से चुने जाते हैं, जबकि एक पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र जटिल जॉइन्स और एग्रीगेशन्स में कुशल एग्जीक्यूशन प्लान सुनिश्चित करता है।

MySQL प्रोटोकॉल के साथ वायर-कंपैटिबल, StarRocks बिना किसी अतिरिक्त ड्राइवर के Apache Superset, Grafana और Tableau जैसे BI टूल्स से मूल रूप से कनेक्ट होता है। यह बाहरी डेटा लेक्स की सीधी क्वेरी का समर्थन करता है जिनमें Apache Hive, Iceberg, Delta Lake और Hudi शामिल हैं, और स्ट्रीमिंग इनजेशन के लिए Kafka, Flink और Spark के साथ इंटीग्रेट होता है — यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से होता है जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं।