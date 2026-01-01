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उच्च-प्रदर्शन एनालिटिकल डेटाबेस जो पेटाबाइट-स्केल डेटा पर सब-सेकंड क्वेरीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप StarRocks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
StarRocks एक अगली पीढ़ी का एनालिटिकल डेटा वेयरहाउस है जो मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग (MPP) आर्किटेक्चर और पूरी तरह से वेक्टरराइज़्ड एग्जीक्यूशन इंजन के माध्यम से सब-सेकंड क्वेरी रिस्पॉन्स प्रदान करता है। रियल-टाइम एनालिटिक्स, मल्टी-डायमेंशनल एनालिसिस और अत्यधिक समवर्ती वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया, यह क्वेरी स्पीड का त्याग किए बिना गीगाबाइट्स से पेटाबाइट्स तक के डेटासेट को संभालता है। इंटेलिजेंट मैटेरियलाइज़्ड व्यूज़ डेटा इनजेशन पर ऑटो-रिफ्रेश होते हैं और क्वेरी के समय पारदर्शी रूप से चुने जाते हैं, जबकि एक पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र जटिल जॉइन्स और एग्रीगेशन्स में कुशल एग्जीक्यूशन प्लान सुनिश्चित करता है।
MySQL प्रोटोकॉल के साथ वायर-कंपैटिबल, StarRocks बिना किसी अतिरिक्त ड्राइवर के Apache Superset, Grafana और Tableau जैसे BI टूल्स से मूल रूप से कनेक्ट होता है। यह बाहरी डेटा लेक्स की सीधी क्वेरी का समर्थन करता है जिनमें Apache Hive, Iceberg, Delta Lake और Hudi शामिल हैं, और स्ट्रीमिंग इनजेशन के लिए Kafka, Flink और Spark के साथ इंटीग्रेट होता है — यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से होता है जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं।
StarRocks की मुख्य विशेषताएं
एक सेकंड से कम क्वेरीज़
वेक्टराइज़्ड एग्जीक्यूशन इंजन और इंटेलिजेंट कॉस्ट-बेस्ड ऑप्टिमाइज़र, प्री-एग्रीगेशन या डेटा क्यूबिंग के बिना विशाल डेटासेट पर सब-सेकंड एनालिटिक्स प्रदान करते हैं।
रियल-टाइम अंतर्ग्रहण
प्राइमरी की मॉडल उच्च-थ्रूपुट अप्सर्ट्स और पॉइंट लुकअप का समर्थन करता है, जिससे बड़े पैमाने पर एक साथ डेटा इनजेशन और क्वेरी निष्पादन सक्षम होता है।
डेटा लेक क्वेरीज़
Apache Hive, Iceberg, Delta Lake, और Hudi टेबल्स को बाहरी कैटलॉग का उपयोग करके सीधे क्वेरी करें — किसी डेटा माइग्रेशन या ETL पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं है।
माई एसक्यूएल संगत
किसी भी MySQL क्लाइंट, BI टूल, या डेटा पाइपलाइन को सीधे StarRocks से मानक MySQL प्रोटोकॉल का उपयोग करके अतिरिक्त ड्राइवरों के बिना कनेक्ट करें।
मैटेरियलाइज़्ड व्यूज़
इंटेलिजेंट मैटेरियलाइज़्ड व्यूज़ डेटा में बदलाव होने पर स्वचालित रूप से रीफ़्रेश होते हैं और डैशबोर्ड तथा रिपोर्ट्स को तेज़ करने के लिए क्वेरी के समय पारदर्शी रूप से पुन: उपयोग किए जाते हैं।
आपको StarRocks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।