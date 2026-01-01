1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ओपन एजेंट डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म जिसमें LLM ऑर्केस्ट्रेशन, RAG नॉलेज बेसिस, एजेंट लूप्स और MCP टूल इंटीग्रेशन शामिल हैं।
Open Agent के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open Agent के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Open Agent एक प्रोडक्शन-रेडी सेल्फ-होस्टेड AI एजेंट प्लेटफॉर्म है जो बड़े भाषा मॉडल को आपके डेटा और टूल से जोड़ता है। यह एक यूनिफाइड इंटरफ़ेस के माध्यम से 28+ मॉडल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स, विकी और डेटाबेस को सर्च करने योग्य RAG नॉलेज बेस में बदलता है जो आपके एजेंट्स को सटीक संदर्भ प्रदान करते हैं।
अपने खुद के VPS पर Open Agent को डिप्लॉय करना संवेदनशील बातचीत और मालिकाना डॉक्यूमेंट्स को थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखता है। रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, SSO इंटीग्रेशन और मल्टी-टेनेंट वर्कस्पेस इसे उन टीमों और एंटरप्राइजेज के लिए उपयुक्त बनाते हैं जिन्हें लचीलेपन का त्याग किए बिना गवर्नेंस की आवश्यकता होती है।
Open Agent की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रदाता LLM समर्थन
28+ मॉडल प्रोवाइडर से कनेक्ट करें, जिसमें OpenAI, DeepSeek और स्थानीय मॉडल शामिल हैं, एक मानकीकृत एब्स्ट्रैक्शन लेयर के माध्यम से।
बिल्ट-इन RAG पाइपलाइन
पीडीएफ, विकी और दस्तावेज़ों को सिमेंटिक वेक्टर स्टोर में शामिल करें ताकि एजेंट स्वचालित रूप से सटीक, आधारित संदर्भ प्राप्त कर सकें।
MCP टूल इंटीग्रेशन
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर के साथ एजेंट क्षमताओं का विस्तार करें जो बाहरी API, डेटाबेस और ऑटोमेशन टूल से कनेक्ट होते हैं।
उद्यम पहुँच नियंत्रण
भूमिका-आधारित अनुमतियों, OIDC, OAuth2, LDAP, और SAML के माध्यम से SSO, और अलग-थलग मल्टी-टेनेंट वर्कस्पेस के साथ उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन करें।
एजेंट लूप ऑर्केस्ट्रेशन
प्रोडक्शन-ग्रेड विश्वसनीयता के लिए टूल-कॉलिंग लूप्स, रीट्राय लॉजिक और ऑडिट लॉगिंग के साथ बहु-चरणीय एजेंट वर्कफ़्लो परिभाषित करें।
आपको Open Agent को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।