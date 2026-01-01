Open Agent एक प्रोडक्शन-रेडी सेल्फ-होस्टेड AI एजेंट प्लेटफॉर्म है जो बड़े भाषा मॉडल को आपके डेटा और टूल से जोड़ता है। यह एक यूनिफाइड इंटरफ़ेस के माध्यम से 28+ मॉडल प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स, विकी और डेटाबेस को सर्च करने योग्य RAG नॉलेज बेस में बदलता है जो आपके एजेंट्स को सटीक संदर्भ प्रदान करते हैं।

अपने खुद के VPS पर Open Agent को डिप्लॉय करना संवेदनशील बातचीत और मालिकाना डॉक्यूमेंट्स को थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखता है। रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, SSO इंटीग्रेशन और मल्टी-टेनेंट वर्कस्पेस इसे उन टीमों और एंटरप्राइजेज के लिए उपयुक्त बनाते हैं जिन्हें लचीलेपन का त्याग किए बिना गवर्नेंस की आवश्यकता होती है।