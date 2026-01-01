Kimai एक परिपक्व ओपन-सोर्स टाइम ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो फ्रीलांसर्स, एजेंसियों और व्यवसायों को बिलिंग योग्य घंटों को लॉग करने, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को प्रबंधित करने और सटीक इनवॉइस बनाने का एक विश्वसनीय तरीका देता है। एक साफ वेब इंटरफेस, मल्टी-यूज़र सपोर्ट और भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ, यह एक अकेले डेवलपर के अपने समय को ट्रैक करने से लेकर कई क्लाइंट्स में दर्जनों टीम मेंबर्स का समन्वय करने वाली एजेंसी तक स्केल करता है।

SaaS टाइम ट्रैकिंग टूल्स के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर Kimai को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कोई आवर्ती सदस्यता लागत नहीं और आपके समय रिकॉर्ड और बिलिंग डेटा का पूर्ण स्वामित्व। इस टेम्पलेट में टिकाऊ, प्रोडक्शन-रेडी स्टोरेज के लिए MySQL शामिल है।