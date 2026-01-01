1-क्लिक में Kimai डिप्लॉय करें।
फ्रीलांसर्स, एजेंसियों और टीमों के लिए मुफ्त और ओपन-सोर्स समय ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, बिलिंग योग्य घंटों को लॉग करने और इनवॉइस जनरेट करने के लिए।
Kimai के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kimai के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kimai एक परिपक्व ओपन-सोर्स टाइम ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो फ्रीलांसर्स, एजेंसियों और व्यवसायों को बिलिंग योग्य घंटों को लॉग करने, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को प्रबंधित करने और सटीक इनवॉइस बनाने का एक विश्वसनीय तरीका देता है। एक साफ वेब इंटरफेस, मल्टी-यूज़र सपोर्ट और भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ, यह एक अकेले डेवलपर के अपने समय को ट्रैक करने से लेकर कई क्लाइंट्स में दर्जनों टीम मेंबर्स का समन्वय करने वाली एजेंसी तक स्केल करता है।
SaaS टाइम ट्रैकिंग टूल्स के विपरीत जो प्रति सीट शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर Kimai को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कोई आवर्ती सदस्यता लागत नहीं और आपके समय रिकॉर्ड और बिलिंग डेटा का पूर्ण स्वामित्व। इस टेम्पलेट में टिकाऊ, प्रोडक्शन-रेडी स्टोरेज के लिए MySQL शामिल है।
Kimai की मुख्य विशेषताएं
बिल योग्य घंटे की ट्रैकिंग
सटीक बिलिंग रिकॉर्ड के लिए किसी भी क्लाइंट, प्रोजेक्ट या गतिविधि के लिए टाइमर शुरू और बंद करें या मैन्युअल रूप से घंटे दर्ज करें।
इनवॉइस निर्माण
ट्रैक की गई समय प्रविष्टियों से सीधे चालान बनाएँ, किसी अलग टूल में निर्यात किए बिना।
विस्तृत रिपोर्टिंग
उपयोगकर्ता, प्रोजेक्ट, क्लाइंट या दिनांक सीमा के आधार पर रिपोर्टों को फ़िल्टर करें ताकि उपयोगिता को समझा जा सके और क्लाइंट बिलिंग में सहायता की जा सके।
प्लगइन विस्तारणीयता
Kimai को सामुदायिक प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें, कस्टम वर्कफ़्लो, एकीकरण और अतिरिक्त निर्यात प्रारूपों के लिए।
आपको Kimai को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।