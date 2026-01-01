फॉक्सेल एक ओपन-सोर्स प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो लोकल डिस्क, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox और अन्य बैकएंड में फ़ाइलों को एक ही वेब इंटरफ़ेस के पीछे एकीकृत करता है। इसकी असाधारण विशेषता AI-संचालित सिमेंटिक सर्च है, जो आपको फ़ाइलनामों के बजाय प्राकृतिक भाषा के विवरणों से फ़ोटो, वीडियो और दस्तावेज़ खोजने की सुविधा देती है।

फॉक्सेल को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी व्यक्तिगत मीडिया लाइब्रेरी, कार्य अभिलेखागार और साझा टीम फ़ाइलें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई मालिकाना लॉक-इन नहीं, और कोई तीसरा पक्ष आपके डेटा को एम्बेडिंग बनाने के लिए स्कैन नहीं करता है। रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल, हस्ताक्षरित शेयर लिंक और S3 API और WebDAV के माध्यम से प्रोटोकॉल मैपिंग इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है।