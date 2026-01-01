1-क्लिक इंस्टॉलेशन में फॉक्सेल डिप्लॉय करें।
फ़ोटो, वीडियो और दस्तावेज़ों में एआई-संचालित सिमेंटिक सर्च के साथ स्व-होस्टेड प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज।
Foxel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Foxel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
फॉक्सेल एक ओपन-सोर्स प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो लोकल डिस्क, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox और अन्य बैकएंड में फ़ाइलों को एक ही वेब इंटरफ़ेस के पीछे एकीकृत करता है। इसकी असाधारण विशेषता AI-संचालित सिमेंटिक सर्च है, जो आपको फ़ाइलनामों के बजाय प्राकृतिक भाषा के विवरणों से फ़ोटो, वीडियो और दस्तावेज़ खोजने की सुविधा देती है।
फॉक्सेल को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी व्यक्तिगत मीडिया लाइब्रेरी, कार्य अभिलेखागार और साझा टीम फ़ाइलें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं — कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, कोई मालिकाना लॉक-इन नहीं, और कोई तीसरा पक्ष आपके डेटा को एम्बेडिंग बनाने के लिए स्कैन नहीं करता है। रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल, हस्ताक्षरित शेयर लिंक और S3 API और WebDAV के माध्यम से प्रोटोकॉल मैपिंग इसे व्यक्तियों और छोटी टीमों दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है।
Foxel की मुख्य विशेषताएं
सिमेंटिक AI सर्च
कॉन्फ़िगर करने योग्य एम्बेडिंग मॉडल और Milvus या Qdrant वेक्टर डेटाबेस का उपयोग करके, सामान्य भाषा में उनका वर्णन करके फ़ोटो और दस्तावेज़ खोजें।
एकीकृत स्टोरेज बैकएंड
स्थानीय डिस्क, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox और भी बहुत कुछ को प्लगेबल एडेप्टर के साथ एक ब्राउज़िंग इंटरफ़ेस के पीछे कनेक्ट करें।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
वाइल्डकार्ड्स, रेगेक्स और प्राथमिकता-क्रमित नियमों का उपयोग करके पाथ-आधारित पढ़ने, लिखने, हटाने और साझा करने की अनुमतियों के साथ कस्टम भूमिकाएँ परिभाषित करें।
बिल्ट-इन फ़ाइल प्रीव्यू
मूल फ़ाइल डाउनलोड किए बिना सीधे ब्राउज़र में छवियां, वीडियो, पीडीएफ, ऑफिस दस्तावेज़, टेक्स्ट और सोर्स कोड स्ट्रीम करें।
प्रोटोकॉल मैपिंग्स
अपने स्टोरेज को S3-कम्पैटिबल एंडपॉइंट्स, वेबडीएवी माउंट्स, और स्क्रिप्ट्स, एप्प्स और ओएस फाइल मैनेजर के लिए साइन किए गए डायरेक्ट लिंक के ज़रिए उपलब्ध कराएं।
प्लगइन और AI एजेंट
प्लेटफ़ॉर्म को मैनिफेस्ट-आधारित प्लगइन्स और एक एकीकृत AI एजेंट के साथ विस्तारित करें जो फ़ाइल संचालन और ऑटोमेशन कार्य करता है।
आपको Foxel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।