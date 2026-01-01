RSSHub दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स RSS नेटवर्क है, जो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए 5,000 से अधिक रूट्स को सपोर्ट करता है जिन्होंने नेटिव RSS फ़ीड्स देना बंद कर दिया था — इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, रेडिट, गिटहब और कई अन्य। 41,000 से अधिक गिटहब स्टार्स और 1,300+ डेवलपर्स के योगदान के साथ, यह ओपन वेब को सब्सक्राइबेबल बनाए रखने के लिए पसंदीदा समाधान बन गया है।

RSSHub को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी सामग्री उपभोग की आदतें निजी रहती हैं — सभी फ़ीड अनुरोध आपके अपने सर्वर से उत्पन्न होते हैं, न कि सार्वजनिक इंस्टेंस से जो क्वेरीज़ को लॉग कर सकते हैं। रेडिस कैशिंग अक्सर एक्सेस किए जाने वाले फ़ीड्स को तेज़ रखता है और स्रोत वेबसाइटों पर लोड कम करता है।