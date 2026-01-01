एक क्लिक में RSSHub डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स RSS फीड जनरेटर जो सोशल मीडिया से लेकर GitHub और भी बहुत कुछ तक, किसी भी वेबसाइट को सदस्यता लेने योग्य बनाता है।
RSSHub के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RSSHub के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RSSHub दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स RSS नेटवर्क है, जो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए 5,000 से अधिक रूट्स को सपोर्ट करता है जिन्होंने नेटिव RSS फ़ीड्स देना बंद कर दिया था — इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, रेडिट, गिटहब और कई अन्य। 41,000 से अधिक गिटहब स्टार्स और 1,300+ डेवलपर्स के योगदान के साथ, यह ओपन वेब को सब्सक्राइबेबल बनाए रखने के लिए पसंदीदा समाधान बन गया है।
RSSHub को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी सामग्री उपभोग की आदतें निजी रहती हैं — सभी फ़ीड अनुरोध आपके अपने सर्वर से उत्पन्न होते हैं, न कि सार्वजनिक इंस्टेंस से जो क्वेरीज़ को लॉग कर सकते हैं। रेडिस कैशिंग अक्सर एक्सेस किए जाने वाले फ़ीड्स को तेज़ रखता है और स्रोत वेबसाइटों पर लोड कम करता है।
RSSHub की मुख्य विशेषताएं
5,000+ कंटेंट मार्ग
सैकड़ों प्लेटफॉर्म को कवर करता है जिसमें सोशल मीडिया, समाचार साइटें, GitHub, ई-कॉमर्स और विशेष प्रकाशन शामिल हैं — यदि इसका कोई पेज है, तो RSSHub इसे एक फ़ीड बना सकता है।
सोशल मीडिया फ़ीड्स
Instagram, Twitter, TikTok, और YouTube से RSS फ़ीड्स जनरेट करें, बिना अकाउंट बनाए या थर्ड-पार्टी ऐप्स को अपने क्रेडेंशियल तक पहुँच दिए बिना।
रेडिस कैशिंग
बिल्ट-इन Redis इंटीग्रेशन अक्सर एक्सेस किए जाने वाले रूटों के लिए तेज़ फ़ीड प्रतिक्रियाएँ प्रदान करता है, साथ ही स्रोत वेबसाइटों पर बार-बार के अनुरोधों को कम करता है।
गोपनीयता-सर्वोपरि ब्राउज़िंग
किसी भी सामग्री स्रोत को अपने फ़ीड रीडर के ज़रिए फॉलो करें, बिना अपनी पढ़ने की आदतों को वाणिज्यिक प्लेटफ़ॉर्म या एग्रीगेटर सेवाओं के साथ साझा किए।
स्वचालन एकीकरण
RSSHub फ़ीड्स को n8n, Zapier, या Home Assistant से जोड़ें ताकि किसी भी समर्थित प्लेटफ़ॉर्म पर नई सामग्री प्रकाशित होने पर वर्कफ़्लो ट्रिगर हो सकें।
आपको RSSHub को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।