Foundry Virtual Tabletop ऑनलाइन टेबलटॉप रोल-प्लेइंग गेम्स चलाने के लिए अग्रणी कमर्शियल-लेकिन-सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यह एक मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट इंजन पर बना है, जिसमें Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, और कम्युनिटी मॉड्यूल्स के माध्यम से दर्जनों अन्य सिस्टम्स के लिए गहरा समर्थन है। यह प्रोफेशनल-ग्रेड डायनामिक लाइटिंग, लाइन-ऑफ-साइट, एनिमेटेड टोकन, डाइस-रोल ऑटोमेशन, और कस्टम गेम मैकेनिक्स के लिए एक व्यापक मैक्रो लैंग्वेज प्रदान करता है।

अपने VPS पर Foundry को सेल्फ-होस्ट करने से हर अभियान, कैरेक्टर शीट और बैटल मैप आपके सीधे नियंत्रण में रहता है — इसमें प्रति-सेशन SaaS शुल्क, कोई मासिक क्लाउड लागत, और आपके खिलाड़ियों के गेम डेटा तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं होता है। एक सशुल्क Foundry लाइसेंस आवश्यक है और इसे foundryvtt.com से एक बार खरीदा जाता है।