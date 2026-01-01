1-क्लिक में Foundry VTT डिप्लॉय करें।
ऑनलाइन टेबलटॉप आरपीजी सत्र चलाने के लिए प्रमुख वर्चुअल टेबलटॉप प्लेटफॉर्म, मैप्स, कैरेक्टर शीट्स, ऑटोमेशन और वॉयस/वीडियो इंटीग्रेशन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Foundry VTT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Foundry Virtual Tabletop ऑनलाइन टेबलटॉप रोल-प्लेइंग गेम्स चलाने के लिए अग्रणी कमर्शियल-लेकिन-सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यह एक मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट इंजन पर बना है, जिसमें Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, और कम्युनिटी मॉड्यूल्स के माध्यम से दर्जनों अन्य सिस्टम्स के लिए गहरा समर्थन है। यह प्रोफेशनल-ग्रेड डायनामिक लाइटिंग, लाइन-ऑफ-साइट, एनिमेटेड टोकन, डाइस-रोल ऑटोमेशन, और कस्टम गेम मैकेनिक्स के लिए एक व्यापक मैक्रो लैंग्वेज प्रदान करता है।
अपने VPS पर Foundry को सेल्फ-होस्ट करने से हर अभियान, कैरेक्टर शीट और बैटल मैप आपके सीधे नियंत्रण में रहता है — इसमें प्रति-सेशन SaaS शुल्क, कोई मासिक क्लाउड लागत, और आपके खिलाड़ियों के गेम डेटा तक किसी थर्ड-पार्टी का एक्सेस नहीं होता है। एक सशुल्क Foundry लाइसेंस आवश्यक है और इसे foundryvtt.com से एक बार खरीदा जाता है।
Foundry VTT की मुख्य विशेषताएं
गतिशील रोशनी और दृष्टि
टाइल-आधारित फॉग ऑफ वॉर, लाइन-ऑफ-साइट गणनाएँ, डायनामिक प्रकाश स्रोत, और प्रति-टोकन विजन खिलाड़ियों को मूवी-क्वालिटी डंगऑन-क्रॉल अनुभव प्रदान करते हैं।
सिस्टम और मॉड्यूल मार्केटप्लेस
D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, और 100+ अन्य सिस्टम के लिए नेटिव सपोर्ट कम्युनिटी मॉड्यूल और कंटेंट पैक के माध्यम से उपलब्ध है।
पासा ऑटोमेशन
बिल्ट-इन डाइस रोलर जिसमें चैट इंटीग्रेशन, फ़ॉर्मूला पार्सर और प्रति-सिस्टम नियम हैं जो अटैक रोल्स, डैमेज, सेविंग थ्रो और स्किल चेक को स्वचालित करते हैं।
वॉयस और वीडियो चैट
वैकल्पिक WebRTC वॉइस और वीडियो चैनल सीधे Foundry में चलते हैं ताकि समूहों को Discord, Zoom, या अन्य बाहरी उपकरणों की आवश्यकता न पड़े।
मैक्रोज़ और जावास्क्रिप्ट
गेम स्टेट तक जावास्क्रिप्ट एक्सेस के साथ एक पूर्ण मैक्रो सिस्टम गेम मास्टर्स को जटिल मैकेनिक्स को स्वचालित करने, कस्टम बटन बनाने और डायनामिक सीन बनाने की अनुमति देता है।
लगातार अभियान
दुनिया, पात्र, जर्नल, दृश्य और खिलाड़ी डेटा सत्रों में बने रहते हैं और एक सिंगल नेम्ड वॉल्यूम के माध्यम से कंटेनर अपडेट से बचे रहते हैं।
आपको Foundry VTT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।