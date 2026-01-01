yt-dlp वेब यूआई को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
yt-dlp के लिए एक स्व-होस्टेड वेब फ्रंटएंड और आरपीसी सर्वर जो 1,000 से अधिक साइटों से वीडियो और ऑडियो डाउनलोड करता है।
yt-dlp Web UI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप yt-dlp Web UI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
yt-dlp वेब यूआई लोकप्रिय yt-dlp डाउनलोडर के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला ब्राउज़र फ्रंटएंड और JSON-RPC सर्वर है। यह एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से yt-dlp की पूरी शक्ति को उजागर करता है ताकि आप डाउनलोड को कतारबद्ध कर सकें, वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी कर सकें, आने वाले लाइवस्ट्रीम देख सकें, और कमांड लाइन को छुए बिना YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, और सैकड़ों अन्य समर्थित साइटों से वीडियो प्राप्त कर सकें।
इसे अपने वीपीएस पर सेल्फ-होस्ट करने से आप डेस्कटॉप इंस्टालर, हर साइट परिवर्तन के साथ खराब होने वाले ब्राउज़र एक्सटेंशन, और विज्ञापन-समर्थित ऑनलाइन डाउनलोडर से मुक्त हो जाते हैं। फाइलें सीधे डेटासेंटर बैंडविड्थ पर सर्वर स्टोरेज पर आती हैं, RPC सर्वर आपको स्क्रिप्ट ऑटोमेशन करने देता है, और एक बिल्ट-इन क्यू कैप बॉक्स पर साझा संसाधनों की सुरक्षा करता है।
yt-dlp Web UI की मुख्य विशेषताएं
yt-dlp द्वारा संचालित
yt-dlp पर निर्मित, जो YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud और एक हज़ार से अधिक अन्य वीडियो और ऑडियो साइटों से डाउनलोड का समर्थन करता है।
रियल-टाइम कतार
लाइव प्रगति, ईटीए और गति अपडेट के साथ हर सक्रिय और लंबित डाउनलोड को ट्रैक करें, जो वेबसॉकेट्स पर स्ट्रीम किए जाते हैं।
फॉर्मेट चयन
सटीक वीडियो और ऑडियो फ़ॉर्मेट चुनें, केवल ऑडियो निकालें, आउटपुट फ़ाइलनामों को ओवरराइड करें, या प्रति डाउनलोड सुरक्षित कस्टम yt-dlp आर्ग्यूमेंट्स पास करें।
JSON-RPC सर्वर
एक स्क्रिप्टेबल RPC एंडपॉइंट आपको UI का उपयोग किए बिना क्रॉन जॉब्स, स्क्रिप्ट्स, या थर्ड-पार्टी क्लाइंट्स से डाउनलोड ट्रिगर करने देता है।
समवर्ती सीमाएँ
कॉन्फ़िगर करने योग्य क्यू आकार एक साथ डाउनलोड को नियंत्रण में रखता है ताकि एक बड़ी प्लेलिस्ट VPS बैंडविड्थ या डिस्क I/O को खत्म न करे।
टोकन-आधारित प्रमाणीकरण
इन-बिल्ट JWT प्रमाणीकरण वेब UI और RPC एंडपॉइंट्स को एक जनरेट किए गए यूज़रनेम और पासवर्ड के ज़रिए सुरक्षित रखता है।
आपको yt-dlp Web UI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।