yt-dlp वेब यूआई लोकप्रिय yt-dlp डाउनलोडर के लिए एक उच्च-प्रदर्शन वाला ब्राउज़र फ्रंटएंड और JSON-RPC सर्वर है। यह एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से yt-dlp की पूरी शक्ति को उजागर करता है ताकि आप डाउनलोड को कतारबद्ध कर सकें, वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी कर सकें, आने वाले लाइवस्ट्रीम देख सकें, और कमांड लाइन को छुए बिना YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, और सैकड़ों अन्य समर्थित साइटों से वीडियो प्राप्त कर सकें।

इसे अपने वीपीएस पर सेल्फ-होस्ट करने से आप डेस्कटॉप इंस्टालर, हर साइट परिवर्तन के साथ खराब होने वाले ब्राउज़र एक्सटेंशन, और विज्ञापन-समर्थित ऑनलाइन डाउनलोडर से मुक्त हो जाते हैं। फाइलें सीधे डेटासेंटर बैंडविड्थ पर सर्वर स्टोरेज पर आती हैं, RPC सर्वर आपको स्क्रिप्ट ऑटोमेशन करने देता है, और एक बिल्ट-इन क्यू कैप बॉक्स पर साझा संसाधनों की सुरक्षा करता है।