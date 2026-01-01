एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Loomio डिप्लॉय करें।
समूहों के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करने, सर्वेक्षण चलाने और मिलकर निर्णय लेने हेतु एक ओपन-सोर्स सहयोगात्मक निर्णय-निर्माण प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Loomio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Loomio सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। समूह संरचित चर्चाएँ कर सकते हैं, प्रस्ताव बना सकते हैं, सर्वेक्षण चला सकते हैं और परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं — यह सब एक ही जगह पर। सामान्य चैट टूल के विपरीत, Loomio बातचीत को स्पष्ट निर्णयों की ओर बढ़ने पर केंद्रित रखता है, जिससे यह सहकारी समितियों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों और वितरित टीमों के लिए आदर्श बन जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Loomio को सेल्फ-होस्ट करना सदस्य डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के और किसी तीसरे पक्ष की सेवा पर निर्भरता के बिना। इस डिप्लॉयमेंट में पूर्ण Rails वेब ऐप, Sidekiq बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL डेटाबेस, Redis क्यू और वास्तविक समय में सहयोगात्मक दस्तावेज़ संपादन के लिए एक Hocuspocus सर्वर शामिल हैं।
Loomio की मुख्य विशेषताएं
संरचित प्रस्ताव
समय-सीमाबद्ध प्रस्ताव बनाएँ जिसमें सहमत, असहमत, अनुपस्थित और ब्लॉक करने के विकल्प हों ताकि समूह एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल के साथ जवाबदेह निर्णय ले सकें।
लचीले पोल
सूक्ष्म समूह इनपुट प्राप्त करने के लिए वरीयता-क्रम मतदान, डॉट वोट, स्कोर पोल और मीटिंग-समय पोल आयोजित करें, जो साधारण हाँ/नहीं वाले प्रश्नों से परे हो।
थ्रेडेड चर्चाएँ
बातचीत को थ्रेडेड टिप्पणियों और प्रासंगिक प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवस्थित रखें, ताकि महत्वपूर्ण संदर्भ एक व्यस्त चैट चैनल में कभी न खोए।
रियल-टाइम सहयोग
अंतर्निहित Hocuspocus सर्वर का उपयोग करके वास्तविक समय में प्रस्ताव पाठ और चर्चा थ्रेड्स को सहयोगात्मक रूप से संपादित करें, जिसके लिए किसी तीसरे पक्ष के एडिटर की आवश्यकता नहीं है।
उपसमूह और अनुमतियां
सदस्यों को स्वतंत्र गोपनीयता सेटिंग्स और भूमिकाओं वाले उपसमूहों में व्यवस्थित करें, जो एक ही इंस्टॉलेशन के भीतर जटिल संगठनात्मक संरचनाओं का समर्थन करता है।
आपको Loomio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।