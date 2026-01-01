Loomio सहयोगात्मक निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। समूह संरचित चर्चाएँ कर सकते हैं, प्रस्ताव बना सकते हैं, सर्वेक्षण चला सकते हैं और परिणामों को रिकॉर्ड कर सकते हैं — यह सब एक ही जगह पर। सामान्य चैट टूल के विपरीत, Loomio बातचीत को स्पष्ट निर्णयों की ओर बढ़ने पर केंद्रित रखता है, जिससे यह सहकारी समितियों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों और वितरित टीमों के लिए आदर्श बन जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Loomio को सेल्फ-होस्ट करना सदस्य डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के और किसी तीसरे पक्ष की सेवा पर निर्भरता के बिना। इस डिप्लॉयमेंट में पूर्ण Rails वेब ऐप, Sidekiq बैकग्राउंड वर्कर, PostgreSQL डेटाबेस, Redis क्यू और वास्तविक समय में सहयोगात्मक दस्तावेज़ संपादन के लिए एक Hocuspocus सर्वर शामिल हैं।