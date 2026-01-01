Matrix Synapse, Matrix ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए संदर्भ होमसर्वर है, जो सर्वर के एक फेडरेटेड नेटवर्क पर रियल-टाइम मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सक्षम करता है। दुनिया भर की सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्यमों द्वारा विश्वसनीय, Synapse आपके उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देता है, जबकि सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है।

फेडरेशन आपके सर्वर को अन्य Matrix सर्वर से सहजता से कनेक्ट होने की अनुमति देता है, ताकि आपके उपयोगकर्ता ग्लोबल Matrix नेटवर्क पर किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकें। Slack, Discord, IRC और Telegram के लिए ब्रिज के साथ, Synapse मौजूदा कम्युनिकेशन वर्कफ़्लो में एकीकृत होता है, बिना सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर मजबूर किए।