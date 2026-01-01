Matrix Synapse को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
सुरक्षित रीयल-टाइम संचार के लिए विकेन्द्रीकृत, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट सर्वर जिसमें पूर्ण फेडरेशन सपोर्ट है।
Matrix Synapse के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Matrix Synapse के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Matrix Synapse, Matrix ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए संदर्भ होमसर्वर है, जो सर्वर के एक फेडरेटेड नेटवर्क पर रियल-टाइम मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सक्षम करता है। दुनिया भर की सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्यमों द्वारा विश्वसनीय, Synapse आपके उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देता है, जबकि सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है।
फेडरेशन आपके सर्वर को अन्य Matrix सर्वर से सहजता से कनेक्ट होने की अनुमति देता है, ताकि आपके उपयोगकर्ता ग्लोबल Matrix नेटवर्क पर किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकें। Slack, Discord, IRC और Telegram के लिए ब्रिज के साथ, Synapse मौजूदा कम्युनिकेशन वर्कफ़्लो में एकीकृत होता है, बिना सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर मजबूर किए।
Matrix Synapse की मुख्य विशेषताएं
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
सभी निजी संदेश और ग्रुप चैट डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से भी निजी रहे।
फेडरेशन समर्थन
दुनिया भर में किसी भी Matrix सर्वर पर उपयोगकर्ताओं के साथ निर्बाध क्रॉस-सर्वर फेडरेशन के माध्यम से संवाद करें।
प्लेटफॉर्म पुल
Slack, Discord, IRC, Telegram, और अन्य प्लेटफॉर्म्स से प्रोटोकॉल ब्रिज के माध्यम से जुड़ें।
कमरे और स्थान
संरचित संचार के लिए कमरों, स्पेस, थ्रेड्स, रिएक्शन और मैसेज एडिटिंग के साथ बातचीत को व्यवस्थित करें।
वॉयस और वीडियो कॉल
बाहरी सेवाओं के बिना सीधे मैट्रिक्स क्लाइंट्स के भीतर वीओआईपी वॉयस और वीडियो कॉल करें।
SSO इंटीग्रेशन
एंटरप्राइज़ सिंगल साइन-ऑन के लिए OIDC, SAML, और CAS प्रदाताओं के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करें।
आपको Matrix Synapse को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।