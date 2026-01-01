1-क्लिक इंस्टॉलेशन में थ्रुक डिप्लॉय करें।
Naemon, Nagios, Icinga, और Shinken के लिए मल्टी-बैकएंड मॉनिटरिंग वेब इंटरफ़ेस, जो Livestatus API पर आधारित है।
Thruk के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Thruk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Thruk एक सुविधा-संपन्न, स्वतंत्र मॉनिटरिंग वेब इंटरफ़ेस है जो Livestatus API पर बना है। यह पुराने Nagios CGI को एक तेज़, आधुनिक UI से बदल देता है और ऐसी क्षमताएँ जोड़ता है जो कोर Nagios ने कभी प्रदान नहीं कीं — लाखों सेवाओं पर पेज किए गए दृश्य, मोबाइल-फ्रेंडली डैशबोर्ड, व्यावसायिक प्रक्रियाएँ, SLA रिपोर्टिंग, और एक शक्तिशाली REST API।
अपने स्वयं के VPS पर Thruk को सेल्फ-होस्ट करने से आप हर Naemon, Nagios, Icinga, और Shinken बैकएंड को एक ही जगह पर समेकित कर सकते हैं। यह टेम्पलेट OMD Labs डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है, इसलिए आपको मैन्युअल संकलन के बिना एक रेडी-टू-क्वेरी Naemon कोर, RRD परफॉरमेंस ग्राफ़, और पूरा Thruk ऐड-ऑन इकोसिस्टम भी मिलता है।
Thruk की मुख्य विशेषताएं
बहु-बैकएंड समर्थन
Naemon, Nagios, Icinga, और Shinken इंस्टेंस को एक साथ क्वेरी करें और उन्हें एक एकीकृत स्थिति दृश्य के रूप में प्रस्तुत करें।
बंडल्ड Naemon कोर
इसमें एक कार्यशील Naemon बैकएंड, RRD परफॉरमेंस ग्राफ़ और Apache शामिल है, ताकि वेब UI में पहली बूट से ही लाइव डेटा उपलब्ध हो सके।
बिज़नेस प्रक्रियाएँ
सैकड़ों निम्न-स्तरीय जाँचों को तार्किक व्यावसायिक सेवाओं में समूहित करें जो कच्चे होस्ट शोर के बजाय वास्तविक प्रभाव को उजागर करती हैं।
SLA रिपोर्टिंग
बाहरी रिपोर्टिंग टूल के बिना सीधे वेब UI से उपलब्धता, आउटेज और SLA रिपोर्ट बनाएँ।
REST API
डैशबोर्ड, डाउनटाइम और स्वीकृतियों को एक दस्तावेज़ीकृत REST API के माध्यम से स्वचालित करें जो हर UI क्षमता को दर्शाता है।
मोबाइल-फ्रेंडली UI
रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड और एक समर्पित मोबाइल थीम ऑपरेटरों को कॉल पर रहते हुए फोन या टैबलेट से घटनाओं को ट्राइएज करने की सुविधा देते हैं।
आपको Thruk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।