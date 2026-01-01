Thruk एक सुविधा-संपन्न, स्वतंत्र मॉनिटरिंग वेब इंटरफ़ेस है जो Livestatus API पर बना है। यह पुराने Nagios CGI को एक तेज़, आधुनिक UI से बदल देता है और ऐसी क्षमताएँ जोड़ता है जो कोर Nagios ने कभी प्रदान नहीं कीं — लाखों सेवाओं पर पेज किए गए दृश्य, मोबाइल-फ्रेंडली डैशबोर्ड, व्यावसायिक प्रक्रियाएँ, SLA रिपोर्टिंग, और एक शक्तिशाली REST API।

अपने स्वयं के VPS पर Thruk को सेल्फ-होस्ट करने से आप हर Naemon, Nagios, Icinga, और Shinken बैकएंड को एक ही जगह पर समेकित कर सकते हैं। यह टेम्पलेट OMD Labs डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है, इसलिए आपको मैन्युअल संकलन के बिना एक रेडी-टू-क्वेरी Naemon कोर, RRD परफॉरमेंस ग्राफ़, और पूरा Thruk ऐड-ऑन इकोसिस्टम भी मिलता है।