Kibana, Elasticsearch के लिए आधिकारिक वेब UI है — डेटा एक्सप्लोर करने, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने, सर्च क्वेरी चलाने और इलास्टिक स्टैक डिप्लॉयमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक परिष्कृत प्लेटफॉर्म। मूल रूप से 2013 में बनाया गया और अब Elastic NV द्वारा मेंटेन किया जाता है, Kibana, Elasticsearch पर बने किसी भी ऐप्लिकेशन के लिए स्टैंडर्ड विज़ुअलाइज़ेशन लेयर है, लॉग एनालिटिक्स और ऑब्ज़र्वेबिलिटी से लेकर ई-कॉमर्स सर्च और सिक्योरिटी एनालिटिक्स तक।

अपने VPS पर Kibana को सेल्फ-होस्ट करने से डेटा और प्लेटफॉर्म टीमों को Elastic Cloud में सामान्य प्रति-डॉक्यूमेंट SaaS शुल्क के बिना एक पूरा इलास्टिक स्टैक विज़ुअलाइज़ेशन एनवायरनमेंट मिलता है। यह टेम्पलेट Kibana के साथ एक सिंगल-नोड Elasticsearch को बंडल करता है, ताकि डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद स्टैक डेटा को इनजेस्ट करने और डैशबोर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाए।