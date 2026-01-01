Kibana 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
Elasticsearch के लिए डैशबोर्ड, सर्च और ऑब्जर्वेबिलिटी टूलिंग के साथ एक ओपन-सोर्स डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kibana के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kibana, Elasticsearch के लिए आधिकारिक वेब UI है — डेटा एक्सप्लोर करने, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने, सर्च क्वेरी चलाने और इलास्टिक स्टैक डिप्लॉयमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक परिष्कृत प्लेटफॉर्म। मूल रूप से 2013 में बनाया गया और अब Elastic NV द्वारा मेंटेन किया जाता है, Kibana, Elasticsearch पर बने किसी भी ऐप्लिकेशन के लिए स्टैंडर्ड विज़ुअलाइज़ेशन लेयर है, लॉग एनालिटिक्स और ऑब्ज़र्वेबिलिटी से लेकर ई-कॉमर्स सर्च और सिक्योरिटी एनालिटिक्स तक।
अपने VPS पर Kibana को सेल्फ-होस्ट करने से डेटा और प्लेटफॉर्म टीमों को Elastic Cloud में सामान्य प्रति-डॉक्यूमेंट SaaS शुल्क के बिना एक पूरा इलास्टिक स्टैक विज़ुअलाइज़ेशन एनवायरनमेंट मिलता है। यह टेम्पलेट Kibana के साथ एक सिंगल-नोड Elasticsearch को बंडल करता है, ताकि डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद स्टैक डेटा को इनजेस्ट करने और डैशबोर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाए।
Kibana की मुख्य विशेषताएं
खोजें और अन्वेषण करें।
डिस्कवर इंटरफ़ेस के साथ Elasticsearch इंडेक्स ब्राउज़ करें — वास्तविक समय में पैटर्न और आउटलायर्स को पहचानने के लिए रॉ डॉक्यूमेंट्स को क्वेरी, फ़िल्टर, सॉर्ट और विज़ुअलाइज़ करें।
डैशबोर्ड और विज़ुअलाइज़ेशन
लाइन चार्ट, बार चार्ट, हीटमैप, मैप, टेबल और लेंस ड्रैग-एंड-ड्रॉप विज़ुअलाइज़ेशन के साथ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएं, जिन्हें टीमों में साझा किया जा सकता है।
सर्च और ES|QL
पूर्ण Elasticsearch Query DSL और ES|QL — एक पाइप्ड क्वेरी भाषा जो Splunk SPL के समान है — गैर-डेवलपर्स के लिए जटिल क्वेरीज़ को सुलभ बनाते हैं।
ऑब्जर्वेबिलिटी उपकरण
इलास्टिक एजेंट और बीट्स से ऑब्जर्वेबिलिटी डेटा को इनजेस्ट और विश्लेषण करने के लिए अंतर्निहित लॉग्स, मेट्रिक्स, APM, और अपटाइम मॉनिटरिंग ऐप्स।
मैप्स और जियोस्पेशियल
भू-स्थानिक डेटा को अन्य आयामों के साथ विज़ुअलाइज़ करने के लिए इंटरैक्टिव मल्टी-लेयर मैप्स, जिनमें वेक्टर लेयर्स, हीटमैप्स और जियो-एग्रीगेशन शामिल हैं।
अलर्टिंग और रिपोर्टिंग
ईमेल, स्लैक और वेबहुक गंतव्यों के साथ दहलीज और विसंगति-आधारित अलर्ट, साथ ही निर्धारित PDF और CSV रिपोर्ट जनरेशन।
आपको Kibana को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।