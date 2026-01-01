Flipt को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
गिट-नेटिव स्टोरेज और उन्नत टारगेटिंग क्षमताओं के साथ सेल्फ-होस्टेड फीचर फ्लैग प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
Flipt के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Flipt के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Flipt एक ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो डेवलपमेंट टीमों को उनकी रिलीज़ प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण देता है। यह आपको गिट रिपॉजिटरीज़ में अपने कोड के साथ फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने देता है, जो आपकी टीम द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे कोड रिव्यू वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत होता है। वेब इंटरफ़ेस फ्लैग बनाने, यूज़र सेगमेंट परिभाषित करने और प्रतिशत-आधारित रोलआउट कॉन्फ़िगर करने को टीम के हर सदस्य के लिए सुलभ बनाता है, जिसके लिए कोड परिवर्तन या रीडिप्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने वीपीएस पर Flipt को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील फीचर फ्लैग लॉजिक और यूज़र टारगेटिंग डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिससे सुरक्षा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और वेंडर लॉक-इन समाप्त होता है। आपको कमर्शियल फीचर फ्लैग सर्विसेज़ जैसी ही क्षमताएं लागत के एक अंश पर मिलती हैं।
Flipt की मुख्य विशेषताएं
Git-नेटिव स्टोरेज
अपने गिट रिपॉजिटरी में फीचर फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करें, जिससे आपको हर बदलाव के लिए वर्जन कंट्रोल, कोड रिव्यू और ऑडिट हिस्ट्री मिलती है।
उन्नत लक्ष्यीकरण
पूर्ण रिलीज़ से पहले विशिष्ट कोहॉर्ट्स को सुविधाएँ रोल आउट करने के लिए कस्टम एट्रिब्यूट के साथ उपयोगकर्ता सेगमेंट परिभाषित करें।
प्रतिशत रोलआउट
सुविधाओं को धीरे-धीरे उपयोगकर्ताओं के एक प्रतिशत तक जारी करें, जिससे जोखिम कम होता है और पूर्ण परिनियोजन से पहले डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
REST और gRPC APIs
लोकप्रिय भाषाओं के लिए व्यापक APIs और क्लाइंट SDKs किसी भी एप्लिकेशन को न्यूनतम विलंबता के साथ फ्लैग्स का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं।
बहु-वातावरण सहायता
एक सिंगल इंस्टेंस से डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए अलग-अलग फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधित करें।
आपको Flipt को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।