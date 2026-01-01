Flipt एक ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो डेवलपमेंट टीमों को उनकी रिलीज़ प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण देता है। यह आपको गिट रिपॉजिटरीज़ में अपने कोड के साथ फ्लैग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने देता है, जो आपकी टीम द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे कोड रिव्यू वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत होता है। वेब इंटरफ़ेस फ्लैग बनाने, यूज़र सेगमेंट परिभाषित करने और प्रतिशत-आधारित रोलआउट कॉन्फ़िगर करने को टीम के हर सदस्य के लिए सुलभ बनाता है, जिसके लिए कोड परिवर्तन या रीडिप्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।

अपने वीपीएस पर Flipt को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील फीचर फ्लैग लॉजिक और यूज़र टारगेटिंग डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिससे सुरक्षा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और वेंडर लॉक-इन समाप्त होता है। आपको कमर्शियल फीचर फ्लैग सर्विसेज़ जैसी ही क्षमताएं लागत के एक अंश पर मिलती हैं।