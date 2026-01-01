MeshCentral को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
डेस्कटॉप, सर्वर और IoT डिवाइस के लिए स्व-होस्टेड दूरस्थ निगरानी और प्रबंधन प्लेटफॉर्म, स्थानीय नेटवर्क या इंटरनेट पर।
MeshCentral के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MeshCentral के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MeshCentral एक पूर्ण ओपन-सोर्स रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको रिमोट डेस्कटॉप पर नियंत्रण करने, शेल चलाने, फाइलें ट्रांसफर करने और एक ही वेब कंसोल से Windows, macOS, Linux और FreeBSD मशीनों पर डिवाइस टेलीमेट्री का निरीक्षण करने की सुविधा देता है। प्रत्येक मैनेज्ड डिवाइस पर हल्के एजेंट चलते हैं और आपके MeshCentral सर्वर से बाहर की ओर कनेक्ट होते हैं, ताकि आप VPN टनल के बिना फायरवॉल और NAT के माध्यम से उन तक पहुंच सकें।
अपने VPS पर MeshCentral को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी TeamViewer या AnyDesk विकल्प देता है जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क, कोई बैंडविड्थ कैप और आपकी रिमोट सेशन तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती है। यह प्लेटफॉर्म Tactical RMM के पीछे की मुख्य तकनीक है और इसे IT दुकानों, MSPs और होम लैब द्वारा कुछ व्यक्तिगत डिवाइस से लेकर हजारों ग्राहक एंडपॉइंट्स तक कुछ भी मैनेज करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है।
MeshCentral की मुख्य विशेषताएं
रिमोट डेस्कटॉप और शेल
एक तेज़ वेब-आधारित रिमोट डेस्कटॉप, शेल, और फ़ाइल ट्रांसफर इंटरफ़ेस के माध्यम से Windows, macOS, Linux, और FreeBSD मशीनों का नियंत्रण करें — किसी क्लाइंट इंस्टॉल की आवश्यकता नहीं है।
हल्का एजेंट
छोटे नेटिव एजेंट प्रत्येक डिवाइस से बाहर की ओर कनेक्ट होते हैं, इसलिए मेशसेंट्रल VPN टनल या प्रबंधित होस्ट पर खुले इनबाउंड पोर्ट के बिना फ़ायरवॉल और NAT के माध्यम से काम करता है।
डिवाइस समूह और नीतियां
एंडपॉइंट्स को भूमिका-आधारित अनुमतियों, निर्धारित कार्यों और बल्क एक्शन के साथ मेश ग्रुप्स में व्यवस्थित करें ताकि बड़े फ्लीट प्रबंधनीय रहें।
दो-कारक प्रमाणीकरण
अंतर्निहित TOTP, WebAuthn, और ईमेल 2FA एडमिन कंसोल को सार्वजनिक इंटरनेट के संपर्क में आने पर भी सुरक्षित रखते हैं।
सेशन रिकॉर्डिंग और ऑडिट
वैकल्पिक रिमोट डेस्कटॉप सेशन की रिकॉर्डिंग और एक विस्तृत ऑडिट लॉग आपको हर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा की गई हर कार्रवाई की समीक्षा करने की सुविधा देता है।
REST और WebSocket APIs
व्यापक API आपको डिवाइस प्रबंधन को स्क्रिप्ट करने, टिकटिंग टूल के साथ एकीकृत करने, या कस्टम RMM की नींव के रूप में MeshCentral के ऊपर निर्माण करने की सुविधा देते हैं।
आपको MeshCentral को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।