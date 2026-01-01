MeshCentral एक पूर्ण ओपन-सोर्स रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको रिमोट डेस्कटॉप पर नियंत्रण करने, शेल चलाने, फाइलें ट्रांसफर करने और एक ही वेब कंसोल से Windows, macOS, Linux और FreeBSD मशीनों पर डिवाइस टेलीमेट्री का निरीक्षण करने की सुविधा देता है। प्रत्येक मैनेज्ड डिवाइस पर हल्के एजेंट चलते हैं और आपके MeshCentral सर्वर से बाहर की ओर कनेक्ट होते हैं, ताकि आप VPN टनल के बिना फायरवॉल और NAT के माध्यम से उन तक पहुंच सकें।

अपने VPS पर MeshCentral को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी TeamViewer या AnyDesk विकल्प देता है जिसमें कोई प्रति-सीट शुल्क, कोई बैंडविड्थ कैप और आपकी रिमोट सेशन तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती है। यह प्लेटफॉर्म Tactical RMM के पीछे की मुख्य तकनीक है और इसे IT दुकानों, MSPs और होम लैब द्वारा कुछ व्यक्तिगत डिवाइस से लेकर हजारों ग्राहक एंडपॉइंट्स तक कुछ भी मैनेज करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है।