DbGate एक ओपन-सोर्स क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म डेटाबेस मैनेजर है जो MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, और Amazon Redshift को एक सिंगल वेब-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से हैंडल करता है। वेंडर-विशिष्ट टूल के बीच स्विच करने के बजाय, आप एक ही वर्कस्पेस से हर डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, मल्टी-टैब SQL या NoSQL क्वेरीज़ चलाते हैं, टेबलों को इनलाइन एडिट करते हैं, और विभिन्न एनवायरनमेंट में स्कीमा की तुलना करते हैं।

अपने खुद के VPS पर DbGate को सेल्फ-होस्ट करने से कनेक्शन स्ट्रिंग्स, सहेजी गई क्वेरीज़ और एक्सपोर्ट किया गया डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है बिना किसी क्लाउड टेलीमेट्री या प्रति-सीट लाइसेंसिंग के। ब्राउज़र इंटरफ़ेस किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे यह एड-हॉक डेटा निरीक्षण, दिन-प्रतिदिन के एडमिनिस्ट्रेशन और सहयोगात्मक डीबगिंग के लिए उपयोगी हो जाता है हर डेवलपर मशीन पर डेस्कटॉप क्लाइंट इंस्टॉल किए बिना।