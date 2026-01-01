LibreSpeed एक हल्का, ओपन-सोर्स HTML5 स्पीड टेस्ट है जो सीधे ब्राउज़र में डाउनलोड, अपलोड, पिंग और जिटर को मापता है। कमर्शियल स्पीडटेस्ट साइट्स के विपरीत, यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, ताकि आप अपनी टीम, ISP या ग्राहकों के लिए एक निजी स्पीड टेस्ट प्रकाशित कर सकें, बिना किसी थर्ड-पार्टी मेज़रमेंट सर्वर के माध्यम से ट्रैफ़िक भेजे।

VPS पर LibreSpeed को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक ऐसे सर्वर के खिलाफ सटीक, दोहराने योग्य माप देता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक प्रति-टेस्ट परिणाम डेटाबेस के साथ जो आपको समय के साथ कनेक्शन की गुणवत्ता की तुलना करने देता है। टेस्ट किसी भी आधुनिक डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउज़र पर बिना किसी इंस्टाल स्टेप और बिना किसी क्लाइंट ऐप के काम करते हैं।