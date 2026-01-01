1-क्लिक में LibreSpeed इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड इंटरनेट स्पीड टेस्ट जो किसी भी ब्राउज़र में चलता है जिसके लिए किसी फ्लैश, जावा या प्लगइन्स की आवश्यकता नहीं होती है।
LibreSpeed के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LibreSpeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LibreSpeed एक हल्का, ओपन-सोर्स HTML5 स्पीड टेस्ट है जो सीधे ब्राउज़र में डाउनलोड, अपलोड, पिंग और जिटर को मापता है। कमर्शियल स्पीडटेस्ट साइट्स के विपरीत, यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, ताकि आप अपनी टीम, ISP या ग्राहकों के लिए एक निजी स्पीड टेस्ट प्रकाशित कर सकें, बिना किसी थर्ड-पार्टी मेज़रमेंट सर्वर के माध्यम से ट्रैफ़िक भेजे।
VPS पर LibreSpeed को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक ऐसे सर्वर के खिलाफ सटीक, दोहराने योग्य माप देता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, एक प्रति-टेस्ट परिणाम डेटाबेस के साथ जो आपको समय के साथ कनेक्शन की गुणवत्ता की तुलना करने देता है। टेस्ट किसी भी आधुनिक डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउज़र पर बिना किसी इंस्टाल स्टेप और बिना किसी क्लाइंट ऐप के काम करते हैं।
LibreSpeed की मुख्य विशेषताएं
बिना इंस्टॉल किए ब्राउज़र टेस्ट
प्योर HTML5 और जावास्क्रिप्ट — डेस्कटॉप या मोबाइल पर किसी भी आधुनिक ब्राउज़र पर चलता है, जिसके लिए किसी फ्लैश, जावा या डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है।
डाउनलोड, अपलोड, पिंग, जिटर
सटीक परिणामों के लिए, यह कॉन्फ़िगर करने योग्य परीक्षण अवधि और समवर्ती कनेक्शन गणना के साथ सभी चार मानक मैट्रिक्स की रिपोर्ट करता है।
परिणाम डेटाबेस
अंतर्निहित SQLite या MySQL बैकएंड हर टेस्ट रन को टाइमस्टैम्प, IP और ISP के साथ संग्रहीत करता है ताकि आप समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक कर सकें।
कस्टमाइज़ेबल ब्रांडिंग
फ्रंट-एंड HTML संपादित करें, लोगो बदलें, और अपने संगठन के लिए पूरी तरह से ब्रांडेड स्पीड टेस्ट डिलीवर करने के लिए अपनी खुद की थीम लागू करें।
IP और ISP खोज
वैकल्पिक ipinfo.io इंटीग्रेशन प्रत्येक परिणाम को विज़िटर के आईएसपी, संगठन और अनुमानित स्थान से समृद्ध करता है।
आपको LibreSpeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।