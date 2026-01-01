NodeBB एक अगली पीढ़ी का कम्युनिटी फोरम प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js और WebSockets पर बनाया गया है, जो रियल-टाइम चर्चाएँ प्रदान करता है जो पारंपरिक बुलेटिन बोर्ड की तुलना में चैट एप्लिकेशन के करीब महसूस होती हैं। 15,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, इस पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, शैक्षणिक संस्थानों, गेमिंग कम्युनिटीज़ और एंटरप्राइजेज द्वारा चर्चा, सपोर्ट और ज्ञान साझा करने के लिए भरोसा किया जाता है।

अपने VPS पर NodeBB को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने कम्युनिटी डेटा का पूरा स्वामित्व देता है, प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क हटाता है, और आपको सैकड़ों कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज़ करने देता है — यह सब विश्वसनीय, स्केलेबल स्टोरेज के लिए PostgreSQL द्वारा समर्थित है।