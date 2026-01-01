एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में NodeBB डिप्लॉय करें
रियल-टाइम स्ट्रीमिंग चर्चाओं, इंस्टेंट नोटिफिकेशन और एक समृद्ध प्लगइन इकोसिस्टम के साथ आधुनिक Node.js चर्चा प्लेटफॉर्म।
NodeBB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NodeBB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NodeBB एक अगली पीढ़ी का कम्युनिटी फोरम प्लेटफॉर्म है जिसे Node.js और WebSockets पर बनाया गया है, जो रियल-टाइम चर्चाएँ प्रदान करता है जो पारंपरिक बुलेटिन बोर्ड की तुलना में चैट एप्लिकेशन के करीब महसूस होती हैं। 15,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, इस पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, शैक्षणिक संस्थानों, गेमिंग कम्युनिटीज़ और एंटरप्राइजेज द्वारा चर्चा, सपोर्ट और ज्ञान साझा करने के लिए भरोसा किया जाता है।
अपने VPS पर NodeBB को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने कम्युनिटी डेटा का पूरा स्वामित्व देता है, प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क हटाता है, और आपको सैकड़ों कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज़ करने देता है — यह सब विश्वसनीय, स्केलेबल स्टोरेज के लिए PostgreSQL द्वारा समर्थित है।
NodeBB की मुख्य विशेषताएं
वास्तविक समय चर्चाएँ
वेबसॉकेट-संचालित स्ट्रीमिंग पेज रीफ्रेश किए बिना नई पोस्ट, उत्तर और सूचनाएं तुरंत डिलीवर करती है, जिससे बातचीत स्वाभाविक रूप से जारी रहती है।
प्लगइन परितंत्र
सैकड़ों सामुदायिक प्लगइन्स SSO, गेमिफिकेशन, इंटीग्रेशन और कस्टम सुविधाएँ जोड़ते हैं ताकि आप फ़ोरम को अपने समुदाय की सटीक ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित कर सकें।
मॉडरेशन टूल्स
अंतर्निहित प्रतिष्ठा प्रणाली, पोस्ट कतारें, और व्यापक मॉडरेशन नियंत्रण आपको न्यूनतम मैन्युअल प्रयास के साथ एक स्वस्थ समुदाय बनाए रखने में मदद करते हैं।
मोबाइल के अनुकूल थीम्स
रिस्पॉन्सिव, कस्टमाइज़ेबल थीम यह सुनिश्चित करते हैं कि सदस्यों को बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के डेस्कटॉप और मोबाइल पर बेहतरीन अनुभव मिले।
SSO और सोशल लॉगिन
मौजूदा पहचान प्रदाताओं के साथ SSO प्लगइन्स के माध्यम से एकीकृत करें ताकि समुदाय के सदस्य अपने मौजूदा खातों से लॉग इन कर सकें और आप केंद्रीकृत उपयोगकर्ता प्रबंधन बनाए रख सकें।
आपको NodeBB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।