MetaMCP को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एक एकीकृत MCP एग्रीगेटर और गेटवे जो आपको एक ही एंडपॉइंट के माध्यम से अपने सभी MCP सर्वर को प्रबंधित करने, कंपोज़ करने और उजागर करने की सुविधा देता है।
MetaMCP के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप MetaMCP के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MetaMCP एक ओपन-सोर्स MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) प्रॉक्सी है जो कई MCP सर्वर को एक ही, एकीकृत एंडपॉइंट में एकत्रित करता है। यह आपको सर्वर को नेमस्पेस में समूहित करने, रेट लिमिटिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए मिडलवेयर लागू करने, और प्रमाणीकरण के साथ एंडपॉइंट्स को उजागर करने की सुविधा देता है — यह सब आपके मौजूदा MCP क्लाइंट्स को संशोधित किए बिना।
अपने स्वयं के VPS पर MetaMCP को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने AI टूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण देता है। किसी भी MCP क्लाइंट (कर्सर, क्लाउड डेस्कटॉप, या कस्टम एजेंट) को एक प्रबंधित गेटवे से कनेक्ट करें, सीक्रेट्स को सर्वर-साइड रखें, और सर्वर बदलने पर हर क्लाइंट को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना अपने टूल इकोसिस्टम को स्केल करें।
MetaMCP की मुख्य विशेषताएं
MCP सर्वर एकत्रीकरण
किसी भी संख्या में STDIO या HTTP MCP सर्वर को एक एकल एकीकृत एंडपॉइंट में मिलाएं जिससे आपके क्लाइंट कनेक्ट हो सकें।
नेमस्पेस वर्कस्पेस
MCP सर्वर को अलग-थलग नेमस्पेस में समूहित करें और एक क्लिक से एक एंडपॉइंट के लिए पूरे टूल सेट को स्विच करें।
API कुंजी प्रमाणीकरण
बेयरर टोकन प्रमाणीकरण के साथ एंडपॉइंट्स को सुरक्षित करें ताकि केवल अधिकृत क्लाइंट और एजेंट आपके टूल तक पहुँच सकें।
बिल्ट-इन MCP इंस्पेक्टर
यह सत्यापित करने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से काम करता है, सहेजे गए सर्वर कॉन्फ़िग्स के साथ अपने MetaMCP एंडपॉइंट्स का इन-हाउस निरीक्षण और डीबग करें।
मिडिलवेयर सहायता
सभी एग्रीगेटेड MCP ट्रैफ़िक पर रेट लिमिटिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और सुरक्षा के लिए प्लग करने योग्य मिडलवेयर लागू करें।
SSO और OAuth
OpenID Connect प्रोवाइडर्स के लिए समर्थन स्थानीय Better Auth सेशन मैनेजमेंट के साथ एंटरप्राइज़ सिंगल साइन-ऑन को सक्षम बनाता है।
आपको MetaMCP को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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