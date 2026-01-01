MetaMCP एक ओपन-सोर्स MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) प्रॉक्सी है जो कई MCP सर्वर को एक ही, एकीकृत एंडपॉइंट में एकत्रित करता है। यह आपको सर्वर को नेमस्पेस में समूहित करने, रेट लिमिटिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए मिडलवेयर लागू करने, और प्रमाणीकरण के साथ एंडपॉइंट्स को उजागर करने की सुविधा देता है — यह सब आपके मौजूदा MCP क्लाइंट्स को संशोधित किए बिना।

अपने स्वयं के VPS पर MetaMCP को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने AI टूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण देता है। किसी भी MCP क्लाइंट (कर्सर, क्लाउड डेस्कटॉप, या कस्टम एजेंट) को एक प्रबंधित गेटवे से कनेक्ट करें, सीक्रेट्स को सर्वर-साइड रखें, और सर्वर बदलने पर हर क्लाइंट को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना अपने टूल इकोसिस्टम को स्केल करें।