ZITADEL एक क्लाउड-नेटिव, ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन और यूज़र मैनेजमेंट प्रदान करता है। यह OIDC, OAuth 2.0, SAML और पासकीज़ को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है — जिससे यह Auth0, Keycloak या AWS Cognito का एक पूर्ण सेल्फ-होस्टेड विकल्प बन जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर ZITADEL को सेल्फ-होस्ट करना आपको यूज़र डेटा, कॉम्प्लायंस आवश्यकताओं और ऑथेंटिकेशन फ्लो पर पूर्ण नियंत्रण देता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। इसकी इवेंट-सोर्स्ड आर्किटेक्चर सभी आइडेंटिटी ऑपरेशंस का एक पूर्ण, अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करती है।