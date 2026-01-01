1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ZITADEL डिप्लॉय करें।
आपके सभी ऐप्लिकेशंस में ऑथेंटिकेशन, SSO और यूज़र मैनेजमेंट के लिए ओपन-सोर्स आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म।
ZITADEL के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ZITADEL के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ZITADEL एक क्लाउड-नेटिव, ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और ऐक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन और यूज़र मैनेजमेंट प्रदान करता है। यह OIDC, OAuth 2.0, SAML और पासकीज़ को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है — जिससे यह Auth0, Keycloak या AWS Cognito का एक पूर्ण सेल्फ-होस्टेड विकल्प बन जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर ZITADEL को सेल्फ-होस्ट करना आपको यूज़र डेटा, कॉम्प्लायंस आवश्यकताओं और ऑथेंटिकेशन फ्लो पर पूर्ण नियंत्रण देता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। इसकी इवेंट-सोर्स्ड आर्किटेक्चर सभी आइडेंटिटी ऑपरेशंस का एक पूर्ण, अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करती है।
ZITADEL की मुख्य विशेषताएं
सिंगल साइन-ऑन
OIDC और SAML समर्थन के साथ अपने सभी एप्लिकेशन में प्रमाणीकरण को केंद्रीकृत करें, जिससे उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा एक्सेस की जाने वाली हर चीज़ के लिए एक ही लॉगिन मिले।
पासकी प्रमाणीकरण
फ़िशिंग-प्रतिरोधी, क्रेडेंशियल-मुक्त एक्सेस के लिए WebAuthn पासकीज़ और हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज़ के साथ पासवर्डलेस लॉगिन सक्षम करें।
मूल मल्टी-टेनेंसी
एक ZITADEL इंस्टेंस से कई संगठनों और एप्लिकेशन को प्रबंधित करें, जिसमें टेनेंट के बीच पूर्ण अलगाव और प्रति-संगठन ब्रांडिंग हो।
अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल
इवेंट-सोर्स्ड आर्किटेक्चर प्रत्येक पहचान ऑपरेशन को एक अपरिवर्तनीय इवेंट के रूप में रिकॉर्ड करता है, जो SOC 2 और GDPR आवश्यकताओं के लिए कंप्लायंस-ग्रेड लॉग प्रदान करता है।
पहचान फ़ेडरेशन
Google, GitHub, Microsoft, और कस्टम OIDC प्रोवाइडर को कनेक्ट करें ताकि उपयोगकर्ता आपके पूरे स्टैक में अपने मौजूदा खातों से लॉग इन कर सकें।
आपको ZITADEL को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।