1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ConvertX डिप्लॉय करें
स्वयं-होस्टेड फ़ाइल रूपांतरण सेवा जो दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो के लिए 1000+ फॉर्मेट को पूरी गोपनीयता के साथ सपोर्ट करती है।
ConvertX के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ConvertX के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ConvertX एक सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन फाइल कनवर्टर है जो एक सरल वेब इंटरफेस के माध्यम से एक हजार से अधिक विभिन्न फाइल फॉर्मेट्स — डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, और बहुत कुछ — को हैंडल करता है। क्योंकि कन्वर्ज़न पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर होता है, संवेदनशील फाइलें कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ती हैं और इसमें कोई अपलोड साइज़ लिमिट, कोई वॉटरमार्क, और किसी थर्ड-पार्टी सर्विस द्वारा लगाए गए प्रति-कन्वर्ज़न शुल्क नहीं होते हैं।
ConvertX को सेल्फ-होस्ट करना उन व्यवसायों और संगठनों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है जिनकी डेटा हैंडलिंग आवश्यकताएं उन्हें मालिकाना डॉक्यूमेंट्स को बाहरी क्लाउड सेवाओं पर अपलोड करने से रोकती हैं। कॉन्फ़िगर करने योग्य रिटेंशन पीरियड के साथ स्वचालित फाइल क्लीनअप स्टोरेज के उपयोग को प्रबंधनीय रखता है, जबकि वैकल्पिक यूज़र प्रमाणीकरण आपको यह नियंत्रित करने देता है कि सेवा का उपयोग कौन कर सकता है। यह डिप्लॉयमेंट एक पूर्ण कन्वर्ज़न सेवा प्रदान करता है जो किसी भी फॉर्मेट वर्कफ़्लो को संभालने के लिए तैयार स्थायी स्टोरेज के साथ आती है।
ConvertX की मुख्य विशेषताएं
1000+ फॉर्मेट समर्थन
डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, दस्तावेज़, छवि, ऑडियो और वीडियो प्रारूपों के लगभग किसी भी संयोजन के बीच रूपांतरित करें।
पूरी फ़ाइल गोपनीयता
फ़ाइलें पूरी तरह से आपके VPS पर प्रोसेस की जाती हैं — कुछ भी बाहरी सेवाओं पर अपलोड नहीं किया जाता है और न ही तीसरे पक्ष द्वारा देखा जाता है।
स्वचालित सफाई
कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि स्टोरेज उपयोग को प्रबंधित करने के लिए निर्धारित घंटों की संख्या के बाद परिवर्तित फ़ाइलों को स्वचालित रूप से हटा देती हैं।
उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण
अकाउंट-आधारित प्रमाणीकरण के साथ पहुँच को प्रतिबंधित करें या आंतरिक टीम डिप्लॉयमेंट के लिए अप्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए रूपांतरणों को खुला रखें।
कोई आकार सीमा नहीं
ऑनलाइन कंवर्ज़न सेवाओं द्वारा लगाई गई अपलोड सीमा के बिना बड़ी मीडिया फ़ाइलों और थोक बैचों को कन्वर्ट करें।
आपको ConvertX को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।