Plik एक ओपन-सोर्स अस्थायी फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको फ़ाइलें अपलोड करने और किसी भी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना, किसी के भी साथ सुरक्षित, समय-सीमा वाले लिंक शेयर करने देता है। गोपनीयता और लचीलेपन को ध्यान में रखकर बनाया गया, यह पासवर्ड-सुरक्षित अपलोड, वन-शॉट डाउनलोड लिंक जो पहले एक्सेस के बाद गायब हो जाते हैं, और एज प्रोटोकॉल का उपयोग करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है।

अपने VPS पर Plik को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जिसमें कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि और फ़ाइल आकार सीमाएँ होती हैं। आधुनिक Vue 3 वेब इंटरफ़ेस अपलोड को प्रबंधित करना आसान बनाता है, जबकि बिल्ट-इन CLI क्लाइंट किसी भी प्लेटफॉर्म से स्क्रिप्टेड फ़ाइल ट्रांसफर को सक्षम बनाता है।