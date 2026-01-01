1-क्लिक में Plik डिप्लॉय करें।
स्केलेबल सेल्फ-होस्टेड अस्थायी फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म — WeTransfer जैसा, लेकिन आपके पूर्ण नियंत्रण में।
Plik के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plik के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plik एक ओपन-सोर्स अस्थायी फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको फ़ाइलें अपलोड करने और किसी भी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना, किसी के भी साथ सुरक्षित, समय-सीमा वाले लिंक शेयर करने देता है। गोपनीयता और लचीलेपन को ध्यान में रखकर बनाया गया, यह पासवर्ड-सुरक्षित अपलोड, वन-शॉट डाउनलोड लिंक जो पहले एक्सेस के बाद गायब हो जाते हैं, और एज प्रोटोकॉल का उपयोग करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है।
अपने VPS पर Plik को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी फ़ाइलें आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जिसमें कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण अवधि और फ़ाइल आकार सीमाएँ होती हैं। आधुनिक Vue 3 वेब इंटरफ़ेस अपलोड को प्रबंधित करना आसान बनाता है, जबकि बिल्ट-इन CLI क्लाइंट किसी भी प्लेटफॉर्म से स्क्रिप्टेड फ़ाइल ट्रांसफर को सक्षम बनाता है।
Plik की मुख्य विशेषताएं
समाप्त होने वाले फाइल लिंक
हर अपलोड पर कस्टम टाइम-टू-लिव सेट करें ताकि शेयर की गई फ़ाइलें अपने आप समाप्त हो जाएँ और डिलीट हो जाएँ, जिससे आपका स्टोरेज साफ बना रहे।
एक बार के डाउनलोड
एकल-उपयोग लिंक जनरेट करें जो पहले डाउनलोड के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइलें केवल इच्छित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचें।
पासवर्ड-सुरक्षित अपलोड
व्यक्तिगत अपलोड को पासवर्ड से सुरक्षित रखें ताकि सही क्रेडेंशियल वाले प्राप्तकर्ता ही साझा की गई फ़ाइलों को एक्सेस कर सकें।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
अपलोड करने से पहले एज प्रोटोकॉल का उपयोग करके फ़ाइलों को क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्ट करें ताकि सर्वर ऑपरेटर भी सामग्री को पढ़ न सके।
कई स्टोरेज बैकएंड
फ़ाइलों को स्थानीय रूप से स्टोर करें या क्षमता को बिना किसी सीमा के स्केल करने के लिए S3, Google Cloud Storage, या OpenStack Swift से कनेक्ट करें।
CLI ग्राहक सहायता
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म गो सीएलआई क्लाइंट का उपयोग करके, आप सीधे टर्मिनल से फ़ाइलों को अपलोड और प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे स्क्रिप्टेड और स्वचालित ट्रांसफर संभव हो पाते हैं।
आपको Plik को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।