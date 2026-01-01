Kafbat Kafka UI Apache Kafka क्लस्टर को संचालित करने के लिए एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब डैशबोर्ड है। Provectus kafka-ui के समुदाय-संचालित उत्तराधिकारी के रूप में, यह ब्रोकर्स का निरीक्षण करने, टॉपिक्स को प्रबंधित करने, मैसेज ब्राउज़ करने और कंज्यूमर ग्रुप लैग को ट्रैक करने के लिए एक परिष्कृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है — यह सब कमांड-लाइन टूल्स के बिना। मल्टी-क्लस्टर सपोर्ट आपको हर Kafka एनवायरनमेंट को एक ही स्थान से प्रबंधित करने देता है।

अपने स्वयं के VPS पर Kafbat Kafka UI को सेल्फ-होस्ट करना आपके मैसेज डेटा और क्लस्टर क्रेडेंशियल को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। यह टेम्पलेट एक सिंगल-नोड Kafka ब्रोकर को बंडल करता है जो KRaft मोड में चल रहा है (ZooKeeper की आवश्यकता नहीं है), जो आपको एक प्रोडक्शन-रेडी Kafka स्टैक प्रदान करता है जो एक क्लिक में तैयार हो जाता है।