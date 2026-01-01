Kafbat Kafka UI को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
अपाचे काफ्का क्लस्टर के प्रबंधन और निगरानी के लिए ओपन-सोर्स वेब यूआई, जो लोकप्रिय प्रोवेक्टस काफ्का-यूआई प्रोजेक्ट का उत्तराधिकारी है।
Kafbat Kafka UI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kafbat Kafka UI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kafbat Kafka UI Apache Kafka क्लस्टर को संचालित करने के लिए एक मुफ्त, ओपन-सोर्स वेब डैशबोर्ड है। Provectus kafka-ui के समुदाय-संचालित उत्तराधिकारी के रूप में, यह ब्रोकर्स का निरीक्षण करने, टॉपिक्स को प्रबंधित करने, मैसेज ब्राउज़ करने और कंज्यूमर ग्रुप लैग को ट्रैक करने के लिए एक परिष्कृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है — यह सब कमांड-लाइन टूल्स के बिना। मल्टी-क्लस्टर सपोर्ट आपको हर Kafka एनवायरनमेंट को एक ही स्थान से प्रबंधित करने देता है।
अपने स्वयं के VPS पर Kafbat Kafka UI को सेल्फ-होस्ट करना आपके मैसेज डेटा और क्लस्टर क्रेडेंशियल को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। यह टेम्पलेट एक सिंगल-नोड Kafka ब्रोकर को बंडल करता है जो KRaft मोड में चल रहा है (ZooKeeper की आवश्यकता नहीं है), जो आपको एक प्रोडक्शन-रेडी Kafka स्टैक प्रदान करता है जो एक क्लिक में तैयार हो जाता है।
Kafbat Kafka UI की मुख्य विशेषताएं
विषय प्रबंधन
Kafka CLI को छुए बिना रीयल-टाइम पार्टीशन और रेप्लिकेशन सेटिंग्स के साथ टॉपिक्स बनाएँ, कॉन्फ़िगर करें और हटाएँ।
संदेश ब्राउज़र
JSON, प्लेन टेक्स्ट, या एवरो फॉर्मेट में काफका मैसेज देखें, CEL-आधारित फ़िल्टरिंग के साथ आपको आवश्यक सटीक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए।
उपभोक्ता समूह निगरानी
उपभोक्ता समूह ऑफसेट, विभाजन असाइनमेंट और लैग मेट्रिक्स को ट्रैक करें ताकि प्रोसेसिंग बॉटलनेक डाउनस्ट्रीम सिस्टम को प्रभावित करने से पहले उन्हें पकड़ा जा सके।
बहु-क्लस्टर समर्थन
कई Kafka क्लस्टर को एक ही डैशबोर्ड से कनेक्ट करें और उनके बीच तुरंत स्विच करें ताकि सभी वातावरणों में केंद्रीकृत दृश्यता मिल सके।
KRaft मोड ब्रोकर
बंडल्ड काफका ब्रोकर KRaft मोड में चलता है — कोई ZooKeeper निर्भरता नहीं — जिससे डिप्लॉयमेंट सरल हो जाता है और ऑपरेशनल फुटप्रिंट कम हो जाता है।
आपको Kafbat Kafka UI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।