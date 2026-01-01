Meteroid एक ओपन-सोर्स बिलिंग प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक SaaS कंपनियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें अपने ग्राहकों को मूल्य निर्धारण, मीटरिंग और इनवॉइस करने के तरीके पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता है। यह एक सिंगल API और एडमिन UI के माध्यम से सब्सक्रिप्शन, यूसेज-आधारित मूल्य निर्धारण, हाइब्रिड प्लान, मुफ्त ट्रायल, कूपन और ग्रैंडफादरिंग को संभालता है, जिससे Stripe Billing, एक मीटरिंग सर्विस और एक होमग्रोन इनवॉइसिंग लेयर को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

Meteroid को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक डेटा, मूल्य निर्धारण लॉजिक और राजस्व रिकॉर्ड आपके अपने VPS के भीतर रहते हैं, जिसमें थर्ड-पार्टी बिलिंग वेंडर्स से कोई प्रति-इवेंट शुल्क नहीं लगता है। यह डिप्लॉयमेंट PostgreSQL, हाई-वॉल्यूम मीटरिंग एनालिटिक्स के लिए ClickHouse और इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए Redpanda के साथ आता है।