1-क्लिक इंस्टॉलेशन में RabbitMQ डिप्लॉय करें।
डिस्ट्रिब्यूटेड एप्लिकेशन कॉम्पोनेंट्स के बीच विश्वसनीय एसिंक्रोनस मैसेजिंग के लिए ओपन-सोर्स AMQP मैसेज ब्रोकर।
RabbitMQ के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RabbitMQ के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RabbitMQ वास्तविक मानक ओपन-सोर्स मैसेज ब्रोकर है, जो MQTT, STOMP और अन्य प्रोटोकॉल के समर्थन के साथ AMQP को लागू करता है। यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अलग करता है ताकि जब प्राप्तकर्ता अनुपलब्ध हों तो संदेश सुरक्षित रूप से कतारबद्ध हो सकें और जब वे फिर से कनेक्ट होते हैं तो विश्वसनीय रूप से वितरित किए जाते हैं — सेवाओं के बीच सीधे API कॉल की नाजुकता को समाप्त करता है।
RabbitMQ को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-संदेश मूल्य निर्धारण और विक्रेता लॉक-इन को हटाता है, संवेदनशील व्यावसायिक घटनाओं को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, और आपको कतार कॉन्फ़िगरेशन, रूटिंग नियमों और डेटा प्रतिधारण नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण देता है। बिल्ट-इन मैनेजमेंट UI बाहरी निगरानी उपकरणों के बिना मैसेज फ्लो, कतार की गहराई और उपभोक्ता प्रदर्शन में वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करता है।
RabbitMQ की मुख्य विशेषताएं
लचीला विनिमय रूटिंग
डायरेक्ट, टॉपिक, फैनआउट और हेडर्स एक्सचेंज आपको संदेशों को ठीक उन उपभोक्ताओं तक रूट करने की सुविधा देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है, वह भी बिना किसी अतिरिक्त रूटिंग कोड के।
भरोसेमंद वितरण
प्रकाशक की पुष्टि और उपभोक्ता की अभिस्वीकृतियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक संदेश को कम से कम एक बार संसाधित किया जाए, जिसमें डेड-लेटर क्यू विफल संदेशों को पुनः प्रयास के लिए कैप्चर करते हैं।
प्रबंधन यूआई
ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड वास्तविक समय में क्यू डेप्थ, मैसेज रेट और कनेक्शन की स्थिति दिखाता है ताकि आप CLI एक्सेस के बिना मॉनिटर और समस्या निवारण कर सकें।
बहु-प्रोटोकॉल सहायता
AMQP, MQTT, और STOMP समर्थन का मतलब है कि कोई भी सेवा — IoT डिवाइस, मोबाइल ऐप, या माइक्रोसर्विस — एक नेटिव क्लाइंट लाइब्रेरी के साथ संदेशों को प्रकाशित और प्राप्त कर सकती है।
प्राथमिकता कतारें
संदेशों को प्राथमिकता स्तर असाइन करें ताकि ज़रूरी कार्यों को नियमित बैकग्राउंड जॉब्स से पहले प्रोसेस किया जा सके, अलग से क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना।
आपको RabbitMQ को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।