RabbitMQ वास्तविक मानक ओपन-सोर्स मैसेज ब्रोकर है, जो MQTT, STOMP और अन्य प्रोटोकॉल के समर्थन के साथ AMQP को लागू करता है। यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं को अलग करता है ताकि जब प्राप्तकर्ता अनुपलब्ध हों तो संदेश सुरक्षित रूप से कतारबद्ध हो सकें और जब वे फिर से कनेक्ट होते हैं तो विश्वसनीय रूप से वितरित किए जाते हैं — सेवाओं के बीच सीधे API कॉल की नाजुकता को समाप्त करता है।

RabbitMQ को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-संदेश मूल्य निर्धारण और विक्रेता लॉक-इन को हटाता है, संवेदनशील व्यावसायिक घटनाओं को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, और आपको कतार कॉन्फ़िगरेशन, रूटिंग नियमों और डेटा प्रतिधारण नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण देता है। बिल्ट-इन मैनेजमेंट UI बाहरी निगरानी उपकरणों के बिना मैसेज फ्लो, कतार की गहराई और उपभोक्ता प्रदर्शन में वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करता है।