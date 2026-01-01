Audiobookshelf एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर है जिसे विशेष रूप से ऑडियोबुक, पॉडकास्ट और ई-बुक्स के लिए बनाया गया है। यह किसी भी ब्राउज़र से ऐक्सेस किए जा सकने वाले प्रोग्रेसिव वेब ऐप के साथ-साथ ऑफलाइन सुनने के सपोर्ट वाले नेटिव iOS और एंड्रॉइड ऐप्स प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म सभी ऑडियो फॉर्मेट को ऑन-द-फ्लाई स्ट्रीम करता है, मेटाडेटा और कवर आर्ट को स्वचालित रूप से फेच करता है, और प्रत्येक यूज़र के लिए सभी डिवाइसों में व्यक्तिगत प्लेबैक प्रोग्रेस को सिंक रखता है।

सेल्फ-होस्टिंग आपको अपनी मीडिया लाइब्रेरी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है — कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं, कोई फाइल साइज़ सीमा नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। पॉडकास्ट ऑटो-डाउनलोडिंग, RSS फीड जनरेशन, चैप्टर प्रबंधन और ऑडियो फाइल मर्जिंग टूल्स Audiobookshelf को कमर्शियल ऑडियोबुक प्लेटफॉर्म्स के लिए एक पूर्ण विकल्प बनाते हैं, जबकि आपकी सुनने की आदतों और खरीदे गए कॉन्टेंट को पूरी तरह से निजी रखते हैं।