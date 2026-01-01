Audiobookshelf को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
मल्टी-यूज़र सपोर्ट, ऑफ़लाइन मोबाइल ऐप्स और ऑटोमैटिक मेटाडेटा फेचिंग के साथ सेल्फ-होस्टेड ऑडियोबुक और पॉडकास्ट सर्वर।
Audiobookshelf के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Audiobookshelf के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Audiobookshelf एक व्यापक सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर है जिसे विशेष रूप से ऑडियोबुक, पॉडकास्ट और ई-बुक्स के लिए बनाया गया है। यह किसी भी ब्राउज़र से ऐक्सेस किए जा सकने वाले प्रोग्रेसिव वेब ऐप के साथ-साथ ऑफलाइन सुनने के सपोर्ट वाले नेटिव iOS और एंड्रॉइड ऐप्स प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म सभी ऑडियो फॉर्मेट को ऑन-द-फ्लाई स्ट्रीम करता है, मेटाडेटा और कवर आर्ट को स्वचालित रूप से फेच करता है, और प्रत्येक यूज़र के लिए सभी डिवाइसों में व्यक्तिगत प्लेबैक प्रोग्रेस को सिंक रखता है।
सेल्फ-होस्टिंग आपको अपनी मीडिया लाइब्रेरी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है — कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं, कोई फाइल साइज़ सीमा नहीं, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। पॉडकास्ट ऑटो-डाउनलोडिंग, RSS फीड जनरेशन, चैप्टर प्रबंधन और ऑडियो फाइल मर्जिंग टूल्स Audiobookshelf को कमर्शियल ऑडियोबुक प्लेटफॉर्म्स के लिए एक पूर्ण विकल्प बनाते हैं, जबकि आपकी सुनने की आदतों और खरीदे गए कॉन्टेंट को पूरी तरह से निजी रखते हैं।
Audiobookshelf की मुख्य विशेषताएं
बहु-उपयोगकर्ता प्रगति सिंक
प्रत्येक उपयोगकर्ता अपनी स्वतंत्र प्लेबैक प्रगति बनाए रखता है जो ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइसों पर सिंक होती है, जिससे यह परिवार या घरेलू साझाकरण के लिए आदर्श बन जाता है।
ऑफ़लाइन मोबाइल ऐप्स
नेटिव iOS और Android ऐप्स उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना सामग्री डाउनलोड करने की सुविधा देते हैं, जो आवागमन और यात्रा के लिए एकदम सही है।
स्वचालित मेटाडेटा प्राप्ति
कवर आर्ट और मेटाडेटा Audible, Google Books, iTunes और अन्य स्रोतों से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जिससे आपकी लाइब्रेरी बिना किसी मैन्युअल प्रयास के सुव्यवस्थित दिखती है।
पॉडकास्ट प्रबंधन
पॉडकास्ट की सदस्यता लें, नए एपिसोड अपने आप डाउनलोड करें, और निजी RSS फ़ीड जनरेट करें ताकि आप किसी भी पॉडकास्ट प्लेयर में सुन सकें जिसका आप पहले से उपयोग करते हैं।
अध्याय उपकरण
Audnexus API के माध्यम से अध्याय डेटा को संपादित करें और खोजें, फिर सटीक अध्याय नेविगेशन के लिए अपडेटेड मेटाडेटा को सीधे ऑडियो फ़ाइलों में एम्बेड करें।
आपको Audiobookshelf को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।